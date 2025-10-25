Punjab: डोली की जगह दुल्हन की उठी अर्थी... शादी से पहले 20 वर्षीय लड़की की दिल का दौरा पड़ने से मौत

पंजाब के फरीदकोट जिले के बरगाड़ी गांव में एक दुखद घटना ने पूरे गांव को शोक में डुबो दिया. शादी की खुशियों में परिवार और गांववाले लेडीस संगीत (जागो) में नाच-गाकर अपनी दुल्हन पूजा के लिए तैयारी कर रहे थे, लेकिन रात को अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई. परिवार द्वारा उसे तुरंत गांव के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

मृतका पूजा की उम्र 20 वर्ष थी और उसकी शादी 24 अक्टूबर दुबई में काम करने वाले युवक से तय थी. दोनों परिवारों की सहमति से यह शादी हो रही थी. विवाह के लिए पूजा के पिता हरजिंदर सिंह ने रिश्तेदारों और गांववासियों की मदद से लगभग पांच लाख रुपये जुटाए थे ताकि बेटी की शादी में कोई कमी न रहे. पिता ने बताया कि पूजा शादी के लिए बेहद खुश थी और अपने भाई के साथ मिलकर तैयारियों में जुटी थी.

यह भी पढ़ें: अनूठे अंदाज में मनाया करवा चौथ, पंजाब के फरीदकोट में सुहागिनों ने ढोल की थाप पर झूम कर जताई खुशी

पूजा की अचानक मौत से गांव और घर में मातम छा गया. शादी की मिठाइयां और तैयारियां एक कमरे में पड़ी हैं, लेकिन किसी के मन में उन्हें देखने का साहस नहीं है. माता-पिता और परिवारिक सदस्य सदमे में हैं और रोने के सिवा कुछ नहीं कर पा रहे. गांव की रहने वाली पूर्ण सिंह ढिल्लों ने बताया कि पूरा गांव दुखी है और प्रशासन से अपील की है कि परिवार को आर्थिक और भावनात्मक मदद प्रदान की जाए.

Advertisement

​

वहीं, शुक्रवार और शनिवार को पूजा के घर में चूल्हा नहीं जला और पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई. फरीदकोट की यह घटना एक याद दिलाती है कि जीवन अनिश्चित है और खुशियों के बीच भी दुख अचानक दस्तक दे सकता है. पूरे गांव में इस हादसे ने शादी का उत्साह मातम में बदल दिया है और परिवार गहरे सदमे में है.

---- समाप्त ----