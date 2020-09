उमर खालिद की गिरफ्तारी पर थरूर ने पीएम पर साधा निशाना

जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (जेएनयू) के पूर्व छात्र उमर खालिद को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दिल्ली हिंसा मामले में रविवार रात को गिरफ्तार किया है. इस गिरफ्तारी को लेकर अब कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं. कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने पीएम मोदी के बयान को आधार बनाते हुए उमर खालिद की गिरफ्तारी पर सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी कहते हैं कि वो आलोचना का स्वागत करेंगे, लेकिन यह बताना भूल गए कि उनके खिलाफ बोलने वालों का क्या हश्र होगा. आलोचना के बदले में क्या कीमत चुकानी होगी.

उन्होंने अपने ट्वीटर हैंडल पर लिखा, 'पीएम ने कहा कि वो आलोचना का स्वागत करेंगे. लेकिन आलोचना करने वालों को बदले में क्या कीमत चुकानी होगी ये बताना भूल गए. मौजूदा भारत में बदला लेने के लिए सिर्फ अपने नागरिक हैं. उन देशों से बदला नहीं ले सकते जिन्होंने असल में हमारी संप्रभुता को चुनौती दी है.'

PM says he welcomes criticism, but forgets to mention the cost of criticism to be paid by those who who speak out. In today’s India, payback is only reserved to our own citizens, never against countries who actually question and challenge our sovereignty. #StandWithUmarKhalid https://t.co/zX9Ob318Ap