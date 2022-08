'राहुल गांधी ने प्रदर्शन के दौरान फाड़ी कांग्रेस नेता की शर्ट ताकि...', BJP का बड़ा आरोप

कांग्रेस ने शुक्रवार को काले कपड़े (Congress Protest) पहनकर महंगाई, बेरोजगारी और आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी को लेकर सड़कों पर प्रदर्शन किया. प्रदर्शन दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय से शुरू हुआ था. जिसका नेतृत्व राहुल गांधी (Rahul Gandhi) और प्रियंका गांधी वाड्रा (Priyanka Gandhi Vadra) ने किया. इस दौरान भारी गहमागहमी के बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत कई कांग्रेसी नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया था. जिसके बाद राहुल ने आरोप लगाया था कि पार्टी के कुछ सांसदों के पुलिस ने मारपीट की.

इस बीच अब बीजेपी ने राहुल और प्रियंका गांधी पर 'तमाशे की राजनीति' करने का आरोप लगाया है. दरअसल, बीजेपी आईटी विंग के प्रभारी अमित मालवीय ने एक फोटो ट्वीट की है, जिसमें कांग्रेस नेता दीपेंद्र एस हुड्डा और राहुल गांधी पुलिसकर्मियों के साथ संघर्ष करते नजर आ रहे हैं. अमित मालवीय ने फोटो के साथ लिखा, "राहुल गांधी ने अपने सहयोगी दीपेंद्र हुड्डा की शर्ट फाड़ दी, ताकि प्रदर्शन की एक अच्छी फोटो बन सके और दिल्ली पुलिस को इसके लिए दोषी ठहराया जा सके."

After Priyanka Vadra’s twist a hand moment, here is another one. Rahul Gandhi tearing his colleague Deepender Hooda’s shirt so that it made for a good protest picture and Delhi police could be blamed for high handedness.



The Gandhi siblings are strong votary of tamasha politics. pic.twitter.com/92WNahcXpJ