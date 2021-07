Tokyo olympics 2020: PM मोदी ने रजत पदक जीतने वाली मीराबाई चानू को फोन कर दी बधाई

प्रधानमंत्री मोदी ने टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली मीराबाई चानू को फोन कर जीत की बधाई दी है. पीएम मोदी ने मीराबाई को भविष्य के लिए भी शुभकामनाएं दी है. मीराबाई चानू ओलंपिक में मेडल जीतने वालीं भारत की दूसरी वेटलिफ्टर बन गई हैं. उन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में 49 किग्रा वर्ग में रजत पदक जीता. मीराबाई चानू से पहले 2020 के सिडनी ओलंपिक में कर्णम मल्लेश्वरी ‌ने कांस्य पदक जीता था.

ओलंपिक की वेटलिफ्टिंग स्पर्धा में पदक के लिये भारत का 21 वर्ष का इंतजार खत्म करने वाली मीराबाई चानू ने 49 किलो वर्ग में रजत पदक जीता तो उनकी विजयी मुस्कान ने उन सभी आंसुओं की भरपाई कर दी जो पांच साल पहले रियो में नाकामी के बाद उनकी आंखों से बहे थे. पांच साल पहले खेलों के महासमर में निराशाजनक पदार्पण के बाद इसी मंच से वह रोती हुई गयी थीं.

उनकी इस ऐतिहासिक जीत से भारत पदक तालिका में अभी दूसरे स्थान पर पहुंच गया, देश ने यह उपलब्धि पहले कभी हासिल नहीं की थी.

