पीएम मोदी ने टोक्यो ओलंपिक गए भारतीय दल का बढ़ाया हौसला

कोरोना महामारी के बीच शुक्रवार से टोक्यो ओलंपिक की शुरुआत हो गई. रंगारंग उद्घाटन समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व 18 एथलीट्स ने किया. जापान के नेशनल स्टेडियम में आयोजित की गई ओपनिंग सेरेमनी में बॉक्सिंग स्टार एमसी मैरीकॉम और हॉकी के कप्तान मनप्रीत सिंह ने भारतीय तिरंगे को लहराया. वहीं, इस कार्यक्रम को पीएम मोदी ने भी लाइव देखा.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तस्वीर ट्वीट की है, जिसमें वे टोक्यो ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी देख रहे हैं. सामने लगी स्क्रीन में ओपनिंग सेरेमनी के कुछ दृश्य दिखाई दे रहे हैं. इस दौरान, प्रधानमंत्री मोदी ने खड़े होकर ताली भी बजाई. प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया, ''आइए, हम सब भारत के लिए चीयर करते हैं. टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह की कुछ झलकियां देखीं. हमारे डायनेमिक दल को शुभकामनाएं.''

Come, let us all #Cheer4India!



Caught a few glimpses of the @Tokyo2020 Opening Ceremony.



Wishing our dynamic contingent the very best. #Tokyo2020 pic.twitter.com/iYqrrhTgk0