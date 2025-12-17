'उनके अटटू संकल्प-समर्पण से इस मुकाम पर पहुंची पार्टी', आडवाणी से मुलाकात कर बोले BJP के नए कार्यकारी अध्यक्ष

भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नवनियुक्त राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन ने मंगलवार को पदभार संभालने के बाद अपना कामकाज शुरू कर दिया. उन्होंने पदभार ग्रहण करने से पहले दिन में पार्टी वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर मार्गदर्शन प्राप्त किया.

मंगलवार सुबह से ही बीजेपी मुख्यालय में काफी चहल-पहल थी. नितिन नबीन का स्वागत करने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह, विनोद तावड़े और दुष्यंत गौतम तथा पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया विभाग के सह-प्रभारी संजय मयूख ने उनका जोरदार स्वागत किया. बिहार से बड़ी संख्या में आए कार्यकर्ताओं और विभिन्न राज्यों के नेताओं ने नबीन को बधाई दी.

प्ररेणा का स्त्रोत है शाह का मार्गदर्शन

वहीं, पार्टी कार्यालय आने से पहले उन्होंने केंद्रीय मंत्री अमित शाह और नितिन गडकरी से उनके आवास पर मुलाकात की. जिसकी एक तस्वीर उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर की.

उन्होंने कहा कि शाह का मार्गदर्शन हमेशा से उनके संगठनात्मक दायित्वों को पूरा करने में प्रेरणा का स्रोत रहा है.

उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में अमित शाह के साथ अपनी मुलाकात की एक तस्वीर साझा करते हुए कहा, 'राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालने के बाद आज मैंने गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी से मुलाकात की और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया.'

LK आडवाणी का लिया आशीर्वाद

इसके बाद शाम को उन्होंने (नवीन) ने वरिष्ठ बीजेपी नेता आडवाणी से उनके आवास पर जाकर उनका आशीर्वाद लिया. उन्होंने X पर एक पोस्ट में पूर्व उप प्रधानमंत्री के साथ अपनी तस्वीर साझा करते हुए कहा, 'मैंने हमारे मार्गदर्शक और संरक्षक, 'भारत रत्न' सम्मानित लाल कृष्ण आडवाणी से एक भावपूर्ण मुलाकात की, जिन्होंने BJP को देश भर में जनता तक पहुंचाने में अग्रणी भूमिका निभाई और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया.'

उन्होंने कहा कि आडवाणी के अडिग संकल्प और अथक समर्पण ने भाजपा को आज इस मुकाम तक पहुंचाया है और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अनुभवी BJP नेता का मार्गदर्शन हमेशा से ही उनके लिए अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में प्रेरणा का स्रोत रहा है.

पार्टी सूत्रों के अनुसार, नवीन ने शाम को भाजपा अध्यक्ष नड्डा के आवास पर उनसे मुलाकात की और उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया.

केंद्रीय मंत्रियों ने की मुलाकात

केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन, बिहार के मंत्री दिलीप जायसवाल और अरुण शंकर प्रसाद समेत कई भाजपा नेताओं ने नबीन से मुलाकात कर उन्हें नियुक्ति पर बधाई दी. शिवराज सिंह चौहान ने भी नबीन के साथ मुलाकात की तस्वीर साझा करते हुए उन्हें नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दीं.

प्रदेश अध्यक्षों ने भी दी बधाई

इसके अलावा दिल्ली, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के प्रदेश अध्यक्षों ने भी मुख्यालय पहुंचकर नए कार्यकारी अध्यक्ष से मुलाकात की और बधाई दी.

एक अन्य एक्स पोस्ट में उन्होंने कहा, 'बीजेपी कार्यस्थल संगठन के मूल्यों का हृदय है, जहां देश भर से कार्यकर्ता और साधारण नागरिक विश्वास और उम्मीद लेकर आते हैं. ये हमारी जिम्मेदारी है कि यहां आने वाला हर कार्यकर्ता महसूस करे कि ये उनका अपना कार्यालय है.'

नबीन ने पदभार ग्रहण करने के बाद शीर्ष नेताओं ने कहा कि उनके संगठनात्मक कौशल से पार्टी की सार्वजनिक सेवा और राष्ट्र निर्माण की यात्रा को एक नई दिशा मिलेगी.

