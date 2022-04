PM मोदी-अंबेडकर की तुलना कर घिरे संगीतकार इलैयाराजा, भाई बोले- वापस नहीं लेंगे बयान

भारतीय फिल्म संगीतकार इलैयाराजा इन दिनों चर्चा में हैं. वजह है पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ करना. इसको लेकर अब उनकी आलोचना हो रही है, वहीं कुछ लोग उनके समर्थन में भी आए हैं. अब तेलंगाना की गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन और केंद्रीय राज्य मंत्री एल मुर्गन ने इलैयाराजा का सपोर्ट किया है.

तेलंगाना की राज्यपाल ने सवाल उठाया कि क्या यह सही है कि तमिलनाडु में नफरत की राजनीति के बीज बोने वाले कुछ लोग, महान संगीतकार इलैयाराजा की आलोचना कर रहे हैं. वो भी इसलिए क्योंकि उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री की तुलना बाबा साहेब अंबेडकर से की है. क्या ये तमिलनाडु में नफरत की राजनीति के बीज बोने के लिए उनकी आलोचना कर रहे हैं?

तमिलिसाई सुंदरराजन ने सवाल किया कि क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अनुमति केवल चुनिंदा रूप से दी जाती है. उन्होंने तमिलनाडु को संबोधित कर लिखा कि हम जोर से कहते हैं कि इलैयाराजा को अभिव्यक्ति की पूरी स्वतंत्रता है. तमिलनाडु जागो.

तेलंगाना की गर्वनर के साथ ही केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने भी इलैयाराजा के खिलाफ अभद्र भाषा की निंदा की और ट्विटर पर डीएमके को दोषी ठहराया. उन्होंने पूछा कि इलैयाराजा सर का क्राइम क्या है. सिर्फ इतना कि उनका अलग दृष्टिकोण है. केंद्रीय राज्य मंत्री ने डीएमके के ट्विटर हैंडल को टैग कर लिखा कि इलैयाराजा के दृष्टिकोण को डीएमके और उसका इको-सिस्टम पसंद नहीं करता है.

What is #Ilaiyaraaja sir crime?

That he has a point of view which the @arivalayam and their eco-system doesn’t like?



The Constitution of India allows #freedomofexpression and by denying the same to Ilaiyaraaja sir, DMK has shown its anti-Dalit and anti-Constitution nature.