'हमारा पैसा दो, वर्ना सत्ता छोड़ दो', जानें केंद्र सरकार पर क्यों भड़कीं सीएम ममता बनर्जी

पश्चिम बंगाल में सीएम ममता बनर्जी ने आज बिरसा मुंडा जयंती के मौके पर उनकी एक प्रतिमा का अनावरण किया. बिरसा मुंडा की प्रतिमा का अनावरण करने के बाद सीएम ममता ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना भी साधा. ममता ने यह तक कह दिया कि क्या विकास फंड लेने के लिए उन्हें पीएम मोदी के पैरों में गिरकर इसकी भीख मांगनी होगी?

ममता बनर्जी यहां MGNREGA फंड नहीं जारी होने का आरोप लगा रही थीं. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार या तो उनका पैसा दे, वर्ना सरकार छोड़ दे.

सीएम ममता ने बंगाल के झाड़ग्राम जिले में बिरसा मुंडा की प्रतिमा का अनावरण किया था. इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने आदिवासी समुदाय के लोगों को संबोधित किया. यहां ममता बनर्जी पारंपरिक ढोल भी बजाती देखी गईं.

#WATCH | West Bengal CM Mamata Banerjee tries her hand on drums and joins artists performing traditional dance in Jhargram pic.twitter.com/j8MeN5X8zq