कृषि कानूनों के एक साल: अकाली दल का ब्लैक फ्राईडे, AAP का कैंडल मार्च

केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा लाए गए तीन कृषि कानूनों के एक साल पूरे हो गए है. इन्हीं कृषि कानूनों के लेकर पंजाब से शुरू हुआ किसानों का आंदोलन दिल्ली और देश के दूसरे राज्यों तक फैल गया है. किसान आंदोलन के चलते पंजाब और यूपी की सियासी तपिश भी बढ़ी है. कृषि कानूनों के खिलाफ शुक्रवार को शिरोमणि अकाली दल 'ब्लैक फ्राइडे प्रोटेस्ट मार्च' तो आम आदमी पार्टी पंजाब भर में कैंडल मार्च निकाल रही है.

कृषि कानूनों को लेकर सबसे ज्यादा पंजाब-हरियाणा और पश्चिम यूपी में देखने को मिल रही है. अगले साल शुरू में पंजाब में विधानसभा चुनाव होने है, जिसे देखते हुए राजनीतिक दल किसानों को अपने-अपने खेमे में जोड़ने की कवायद में है. यही वजह है कि शिरोमणि अकाली दल ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर कृषि कानूनों को विरोध में शुक्रवार को 'ब्लैक फ्राइडे प्रोटेस्ट मार्च' निकाला.

The protest march today will not only symbolise the farmers' dissent but also be remembered as a historic event that struck at roots of tyranny. Let's unite to mark this day as the beginning of a renewed revolt to bring justice for farmers.#KhatirKisaniDatteAkali @Akali_Dal_ pic.twitter.com/XyCGOYGbqn