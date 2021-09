हरियाणा से दिल्ली आने वाले रास्ते बंद, कृषि कानून को लेकर अकाली दल का हल्ला बोल, भीषण जाम

कृषि कानूनों को पास हुए एक साल पूरा हो रहा है, इस बीच अकाली दल की ओर से आज विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है. इसी वजह से हरियाणा से दिल्ली आने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया गया है. राजधानी की सीमाएं सील होने के कारण आम लोगों को काफी परेशानी हो रही है, अलग-अलग इलाकों में भीषण जाम लगा है.



जानकारी के मुताबिक, दिल्ली पुलिस ने बहादुरगढ़ के झाड़ौदा बॉर्डर पर बैरिकेडिंग की है. इसके अलावा निजामपुर बॉर्डर, सिद्दीपुर गांव समेत अन्य सभी बॉर्डर को बंद कर दिया गया है.



अकाली दल ने पंजाब से ही अपना विरोध प्रदर्शन शुरू किया था और हरियाणा से होते हुए दिल्ली में आने की कोशिश थी. कई जगह पर अकाली दल के समर्थकों ने बैरिकेडिंग को हटाने की कोशिश की. कृषि कानून के पास होने का एक साल पूरा होने पर अकाली दल ने काला दिवस मनाने का ऐलान किया था.



Delhi | Few people have gathered here for protest which is being organised by Shiromani Akali Dal. We are in talks with their leaders & have clearly informed that there is no permission to hold a protest: Deepak Yadav, DCP, *New Delhi dist



