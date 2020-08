चिट्ठी विवाद के बाद कांग्रेस में नई मुसीबत, यूपी में निशाने पर जितिन प्रसाद जैसे असंतुष्ट नेता

कांग्रेस में चिट्ठी विवाद के बाद सोनिया गांधी की ओर से डैमेज कंट्रोल की कोशिश की गई. पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ये दिखाना चाहती हैं कि कांग्रेस में सबकुछ ठीक हो गया और नाराज नेताओं को मना लिया गया है. लेकिन ऐसा नहीं है. पार्टी के भीतर जंग अभी भी जारी है. ताजा मामला उत्तर प्रदेश का है. पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद को लखीमपुर खीरी में विरोध का सामना करना पड़ा. बता दें कि जितिन प्रसाद उन 23 नेताओं में से एक हैं, जिन्होंने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी थी.

कांग्रेस की जिला इकाई ने जितिन प्रसाद को पार्टी से निष्कासित करने का प्रस्ताव पास किया है. इस मामले को जितिन प्रसाद राज्य नेतृत्व के सामने उठा सकते हैं. हालांकि जितिन प्रसाद ने इस मुद्दे पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है. प्रस्ताव पर जिलाध्यक्ष प्रहलाद पटेल और लखीमपुर खीरी के अन्य पदाधिकारियों ने हस्ताक्षर किए हैं. उन्होंने सोनिया गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठाने वाली चिट्ठी पर जिन नेताओं के हस्ताक्षर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. इन नेताओं को पार्टी से बाहर निकालने की मांग की गई है.

ये भी पढ़ें- लखीमपुर खीरीः जितिन प्रसाद के खिलाफ जमकर नारेबाजी, कांग्रेस से निकालने की मांग

जितिन प्रसाद पर निशाना

प्रहलाद पटेल और अन्य नेताओं की ओर से जारी चिट्ठी में खासतौर से जितिन प्रसाद पर निशाना साधा गया है. इसमें उनके पिता जितेंद्र प्रसाद के बागी तेवर की भी याद दिलाई गई है, जब उन्होंने सोनिया गांधी के खिलाफ बगावती सुर अपनाए थे और उनके खिलाफ चुनावी मैदान में उतरे थे. प्रस्ताव में आगे कहा गया है कि अब जितिन प्रसाद भी अपने पिता के रास्ते पर चल पड़े हैं. समिति ने इस कदम की निंदा की है और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की है.

यहां पर ध्यान देने वाली बात ये है कि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं और पार्टी की महासचिव हैं. और आलोचकों का मानना है कि ये प्रस्ताव बिना उनकी जानकारी के पारित नहीं हुआ होगा. वहीं, एक ऐसा ऑडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें जिलाध्यक्ष प्रहलाद पटेल कांग्रेस के एक कार्यकर्ता से बात कर रहे हैं. वह कह रहे हैं कि उनको ऐसी कार्रवाई करने के लिए मजबूर किया गया था.

ये भी पढ़ें- प्रमुख अध्यादेशों पर अपना रुख तय करने के लिए कांग्रेस ने गठित की 5 सदस्यीय समिति

वायरल ऑडियो में वो कहते हैं कि धीरज गुर्जर और प्रियंका गांधी जो भी करवा दें ठीक है. धीरज गुर्जर ने प्रस्ताव भेजा... हमने कहा कि हम हस्ताक्षर नहीं कर पाएंगे... कुछ लाइन इसमें से हटाई जाएं, लेकिन ऊपर से तलवार लटकी थी. हम भी क्या करते... इस तरह की गंदगी कांग्रेस में रहेगी तो कांग्रेस कहां खड़ी हो पाएगी...

एक ओर जहां जितिन प्रसाद को पार्टी से बाहर निकालने की मांग की जा रही तो वहीं उनके समर्थन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उतर आए हैं. पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने जितिन प्रसाद के समर्थन में ट्वीट किया. उन्होंने लिखा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि यूपी में जितिन प्रसाद को आधिकारिक तौर पर निशाना बनाया जा रहा है. कपिल सिब्बल कहते हैं कि कांग्रेस को अपनी ही पार्टी के नेता पर निशाना साधने के बजाय बीजेपी पर सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए.

Unfortunate that Jitin Prasada is being officially targeted in UP



Congress needs to target the BJP with surgical strikes instead wasting its energy by targeting its own