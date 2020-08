प्रमुख अध्यादेशों पर अपना रुख तय करने के लिए कांग्रेस ने गठित की 5 सदस्यीय समिति

कांग्रेस ने केंद्र सरकार की ओर से जारी किए गए प्रमुख अध्यादेशों पर चर्चा और पार्टी का रुख तय करने के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है. इस बाबत बुधवार को पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से लेटर जारी किया गया है.

केसी वेणुगोपाल की ओर से जारी बयान के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा गठित इस समिति के संयोजक जयराम रमेश होंगे. जयराम रमेश के अलावा पार्टी के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम और दिग्विजय सिंह को समिति का सदस्य बनाया गया है. इसके साथ ही लोकसभा सदस्य गौरव गोगोई और डॉक्टर अमर सिंह भी समिति में शामिल किए गए हैं.

Congress has constituted a 5-member committee to discuss and formulate the Party’s stand on key ordinances promulgated by the Central Government pic.twitter.com/Kt1G4zAUwW