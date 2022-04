By elections Voting LIVE: आसनसोल में बीजेपी की महिला उम्मीदवार के काफिले पर हमला

पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद अब आज मंगलवार को पांच राज्यों की पांच सीटों पर उपचुनाव हो रहा है. इसमें एक लोकसभा और चार विधानसभा सीट शामिल हैं. जिन राज्यों में उपचुनाव हो रहा है, उसमें पश्चिम बंगाल (आसनसोल लोकसभा सीट), बंगाल (बालीगंज विधानसभा), छत्तीसगढ़ (खैरागढ़ विधानसभा सीट), बिहार (बोचहां विधानसभा) और महाराष्ट्र (कोल्हापुर नॉर्थ विधानसभा) शामिल है. बता दें कि उपचुनाव के नतीजे 16 अप्रैल को आएंगे.

By elections 2022 LIVE Updates

- पश्चिम बंगाल की आसनसोल लोकसभा सीट और बालीगंज विधान सभा सीट पर उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है. इसके अलावा बिहार की बोचहां, महाराष्ट्र की कोल्हापुर उत्तर विधानसभा सीट और छत्तीसगढ़ की खैरागढ़ विधान सभा सीट पर भी मतदान हो रहा है.

- बंगाल के आसनसोल में उपचुनाव वोटिंग के दौरान कुछ अज्ञात बदमाशों ने आसनसोल से भाजपा उम्मीदवार अग्निमित्र पॉल के काफिले पर पथराव किया है. भाजपा उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि तृणमूल के लोगों ने हमारे ऊपर हमला किया, गाड़ी पर हमला किया गया, हमारे लोग घायल हुए हैं. तृणमूल डर गई है इसलिए ये सब कर रही है और प्रशासन मूक दर्शक बनी है. मेरे सुरक्षाकर्मी पर भी हमला किया गया है.

- बंगाल की आसनसोल लोकसभा सीट से ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी ने शत्रुघ्न सिन्हा को उम्मीदवार बनाया है. यहां से बीजेपी ने अग्निमित्रा पॉल को टिकट दिया है. वोट डालने के बाद वह बोलीं, 'हमें विश्वास है कि लोग भाजपा को ही चुनेंगे. हर बूथ में हमारे एजेंट हैं लेकिन तृणमूल हर जगह हिंसा करने की कोशिश करेगी. शत्रुघ्न सिन्हा मेरे प्रतिद्वंदी नहीं हैं, वो मेरे लिए सिर्फ बॉलीवुड के एक अभिनेता हैं.'

West Bengal | Polling underway for bypoll to Lok Sabha seat of Asansol pic.twitter.com/2sM14vHBR7