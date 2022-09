China बॉर्डर पर भारत की 'नारी शक्ति' का दम, सुखोई जैसे फाइटर जेट उड़ाकर दिखाई ताकत

दुनिया का सबसे ऊंचा युद्धक्षेत्र सियाचिन (Siachen) हो या फिर अरुणाचल प्रदेश का खतरनाक पहाड़ी इलाका विजयनगर (Vijaynagar), भारतीय वायुसेना (Indian Air Force) की महिला पायलट अपनी शक्ति से देश का सर फक्र से ऊंचा कर रही हैं. भारतीय वायुसेना में इस समय 1300 महिला अधिकारी ग्राउंड और एयर ड्यूटी कर रही हैं. आइए जानते हैं कि सीमाओं पर सैनिकों की मदद कर रहीं इन वीरांगनाओं की क्या कहानी है.

सुखोई Su-30MKI फाइटर जेट की पहली वेपन सिस्टम ऑपरेटर फ्लाइट लेफ्टिनेंट तेजस्वी ने कहा कि हमारी सेना में एक से एक बुद्धिमान महिलाएं हैं, जिन्होंने पुरानी धारणाओं को तोड़ा है. अपने सपने पूरे किए हैं. लड़कियों को सपना देखना सिखाया है. देश के लिए कुछ भी करने का हौसला है. बहुत जल्द फाइटर जेट फ्लीट में महिलाएं भी देखने को मिलेंगी. पुरुष और महिलाओं की ट्रेनिंग एक जैसी ही होती है. हम एक बराबर हैं. चाहे आसमान हो या फिर जमीन पर मौजूद बेस. सबसे पहले हम 'वायु योद्धा' (Air Warriors) हैं, बाकी सब इसके बाद आता है.

Tezpur,Assam: Flt Lt Tejaswi,India’s only woman Weapon System Operator on Su-30 fighter aircraft, says "There've been brilliant women before who broke glass ceiling&paved the way for us to achieve our dreams...our pilots in eastern sector are ready to respond to any eventuality." pic.twitter.com/reYH4S2XyS