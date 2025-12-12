संसद परिसर में E-सिगरेट पीते दिखे TMC सांसद, केंद्रीय मंत्री ने टोका तो बोले- आप स्पीकर हो क्या?

भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर द्वारा लोकसभा के अंदर एक टीएमसी सांसद के ई-सिगरेट पीने पर सवाल उठाने के कुछ घंटों बाद, सौगत रॉय का संसद भवन के ठीक बाहर ई-सिगरेट पीते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में टीएमसी सांसद अपने सहयोगियों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए ई-सिगरेट पीते नजर आ रहे हैं.

अनुराग ठाकुर ने गुरुवार सुबह लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला से पूछा, 'सर, ई-सिगरेट पूरे देश में प्रतिबंधित हैं. क्या आपने संसद के अंदर धूम्रपान की अनुमति दी है?' जवाब में लोकसभा स्पीकर ने कहा, 'नहीं. संसद के अंदर सिगरेट पीने की अनुमति नहीं है.' इसके बाद अनुराग ठाकुर ने कहा, 'सर, एक टीएमसी सांसद पिछले कुछ दिनों से धूम्रपान कर रहे हैं. कृपया इसकी जांच करवाएं. क्या संसद में धूम्रपान करना जायज है?'

ओम बिड़ला ने स्पष्ट रूप से कहा कि ऐसा कोई नियम या मिसाल नहीं है जो किसी भी सांसद को सदन के अंदर धूम्रपान करने की अनुमति देता हो. उन्होंने आगे कहा, 'यदि ऐसी कोई घटना स्पष्ट रूप से मेरे संज्ञान में आती है, तो उचित कार्रवाई की जाएगी.' लोकसभा स्पीकर ने सीसीटीवी फुटेज मंगवाकर जांच की, फिर टीएमसी सांसद को हिदायत देकर इस मामले को खत्म कर दिया. उस समय यह स्पष्ट नहीं था कि अनुराग ठाकुर किसका जिक्र कर रहे थे. इसके कुछ ही देर बाद सौगत रॉय को एक बार फिर संसद भवन परिसर के ​अंदर ही ई-सिगरेट पीते देखा गया. हालांकि, वायरल वीडियो को देखकर यह स्पष्ट नहीं है कि सौगत रॉय ई-सिगरेट पी रहे थे या सामान्य सिगरेट.

इसके बाद लोग अनुमान लगा रहे हैं कि बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर टीएमसी के वरिष्ठ नेता के बारे में ही बात कर रहे थे. केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और गजेंद्र सिंह शेखावत लोकसभा से बाहर निकले तो, संसद के मकर गेट पर टीएमसी सांसद सौगत रॉय को सिगरेट पीते देखा. दोनों ने उन्हें इसके लिए टोका. फिर उनकी टीएमसी सांसद के साथ हल्के-फुल्के अंदाज में बातचीत हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. दोनों बीजेपी नेताओं द्वारा टोके जाने पर सौगत रॉय दिल्ली प्रदूषण की आड़ में अपने किए को जायज ठहराते सुने गए. उन्होंने कहा, 'आप लोगों ने दिल्ली को क्या बना दिया है. यहां तो सांस लेना 25 सिगरेट पीने के बराबर है.'

#WATCH | Delhi | On E-cigarette within the House controversy, TMC MP Saugata Roy says, "I cannot say anything about that, because I was not in the House and I don't know who smoked and complained...It is for the Speaker to inquire and take action if it amounts to a violation of… pic.twitter.com/zV8oQhY2PL — ANI (@ANI) December 11, 2025

मीडिया कर्मियों ने जब सौगत रॉय से ई-सिगरेट पीने को लेकर बीजेपी नेता गजेंद्र शेखावत द्वारा टोके जाने पर सवाल किया तो वह गुस्सा गए. उन्होंने मीडिया पर भड़ास निकालते हुए कहा, 'गजेंद्र सिंह शेखावत कोई स्पीकर नहीं हैं. उनको जवाब देने की मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है. आपको जो दिखाना है दिखाइए. केंद्रीय मंत्री की बात छोड़िए. संसद भवन के अंदर सिगरेट नहीं पी सकते हैं. परिसर में पी सकते हैं. टीएमसी सांसद सदन के अंदर पी रहे हैं वह दूसरी बात है. शेखावत हमारे स्पीकर हैं क्या? मंत्री को खुश करना चाहते हैं तो कोई भी खबर दिखाइए.'



