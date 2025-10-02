तेजस्वी सूर्या जन विश्वास बिल पैनल के अध्यक्ष, बैजयंत पांडा IBC समिति के प्रमुख नियुक्त

बीजेपी ने युवा नेता तेजस्वी सूर्या को 'जन विश्वास बिल' पर संसदीय समिति का अध्यक्ष बनाकर उन पर भरोसा जताया है. इसके साथ ही बैजयंत पांडा को IBC बिल पर चयन समिति का अध्यक्ष बनाया गया है. शशि थरूर सहित करीब सभी विभाग-संबंधी संसदीय पैनलों के अध्यक्षों को उनके पदों पर फिर से नामित किया गया है.

बीजेपी नेता तेजस्वी सूर्या और बैजयंत पांडा को यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है. यह ऐलान बुधवार को किया गया. लोकसभा सचिवालय ने यह जानकारी दी है. यह नियुक्ति महत्वपूर्ण विधेयकों की जांच और उन पर विचार करने के लिए की गई है. सूर्या की नियुक्ति को बीजेपी शीर्ष नेतृत्व का युवा नेता पर विश्वास मत माना जा रहा है.

तेजस्वी सूर्या को यह जिम्मेदारी बैंगलोर दक्षिण से दो बार के लोकसभा सदस्य के रूप में मिली है. संसद के गलियारों में सूर्या की यह नियुक्ति बीजेपी शीर्ष नेतृत्व के विश्वास मत के रूप में देखी जा रही है.

कई सीनियर नेताओं को मिली पुरानी जिम्मेदारी

लोकसभा सचिवालय के मुताबिक, कांग्रेस नेता शशि थरूर सहित करीब सभी विभाग-संबंधी संसदीय पैनलों के अध्यक्षों को उनके संबंधित पदों पर फिर से नामित किया गया है. थरूर विदेश मामलों की समिति का नेतृत्व करना जारी रखेंगे. कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी कृषि समिति के प्रमुख बने रहेंगे. बीजेपी नेताओं में, निशिकांत दुबे संचार और सूचना प्रौद्योगिकी पर संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष बने रहेंगे. भर्तृहरि महताब को वित्त समिति का अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि डीएमके नेता कनिमोझी उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण समिति की प्रमुख होंगी.

तकरार के बाद महुआ मोइत्रा का पैनल बदला

टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा को संचार और आईटी पर दुबे के नेतृत्व वाली संसदीय समिति से हटाकर रक्षा समिति का सदस्य बनाया गया है, जिसकी अध्यक्षता बीजेपी नेता राधा मोहन सिंह करेंगे. मोइत्रा और दुबे के बीच तकरार थी, जिसके बाद तृणमूल ने लोकसभा अध्यक्ष को उन्हें दूसरे संसदीय पैनल में ट्रांसफर करने के लिए पत्र लिखा था. तृणमूल नेताओं डोला सेन और कीर्ति आज़ाद को भी वाणिज्य और रसायन और उर्वरक समितियों के लिए फिर से नामित किया गया है.

बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर को कोयला, खान और इस्पात समिति की अध्यक्षता मिली है. बीजेपी नेता राधा मोहन दास अग्रवाल गृह मामलों के पैनल के प्रमुख होंगे. सहयोगी दलों में, जेडीयू नेता संजय कुमार झा को परिवहन, पर्यटन और संस्कृति समिति के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है. वहीं, एनसीपी नेता सुनील तटकरे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस पैनल का नेतृत्व करेंगे, जबकि शिवसेना नेता श्रीरंग अप्पा बारणे ऊर्जा समिति के प्रमुख होंगे.

