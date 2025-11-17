स्टालिन और एक्टर अजीत कुमार को मिली फर्जी बम की धमकी, निशाने पर हाई-प्रोफाइल लोग

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन और अभिनेताओं अजीत कुमार, अरविंद स्वामी और खुशबू के घरों पर रविवार रात को बम धमकी दी गई. यह धमकी भरा ईमेल डीजीपी कार्यालय को भेजा गया, जिसके बाद सभी चार स्थानों पर तुरंत सुरक्षा जांच की गई.

घंटों तक चली तलाशी में कुछ नहीं मिला



अधिकारियों ने घर और आसपास के इलाके की गहन तलाशी ली. जांच के दौरान कोई विस्फोटक नहीं मिला और धमकी भेजने वाले के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है. पुलिस अधिकारियों ने तेजी दिखाते हुए ईसीआर (ईस्ट कोस्ट रोड) पर स्थित अभिनेता के घर पर बम स्क्वाड तैनात किया.

कई घंटों तक चली तलाशी के बाद जांचकर्ताओं ने पुष्टि की कि यह एक फर्जी धमकी थी. पिछले हफ्ते अजीत कुमार के चेन्नई के इन्जंबक्कम स्थित आवास पर भी एक अज्ञात व्यक्ति की ओर से कथित बम धमकी मिली थी.

हाई-प्रोफाइल लोगों को मिल रही धमकियां

अजीत कुमार से पहले अभिनेता अरुण विजय को भी बम धमकी दी गई थी. डीजीपी कार्यालय को हाल ही में एक अज्ञात व्यक्ति की ओर से ईमेल मिला था, जिसमें दावा किया गया था कि अरुण विजय के एक्काटुथंगल स्थित आवास में बम लगाया गया है.

पुलिस और बम निष्क्रिय दस्ते ने घर की तलाशी ली लेकिन कोई विस्फोटक सामग्री नहीं मिली. अक्टूबर में संगीतकार इलैयाराजा के टी नगर स्थित स्टूडियो को भी फर्जी बम धमकी का निशाना बनाया गया था, जिससे यह सिलसिला कई हाई-प्रोफाइल व्यक्तियों तक पहुंच चुका है.

