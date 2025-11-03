scorecardresearch
 

तमिलनाडु: कॉलेज छात्रा के साथ गैंगरेप, 3 आरोपियों की तलाश में पुलिस ने बनाई 7 टीमें

तमिलनाडु के कोयंबटूर में एयरपोर्ट के पास एक कॉलेज छात्रा के साथ तीन लोगों ने कथित तौर पर गैंगरेप किया. आरोपी पहले पीड़िता के दोस्त पर हमला कर उसे किडनैप कर ले गए. बाद में छात्रा बेहोशी की हालत में मिली.

वारदात से पहले बाइक चुराया था आरोपी (Photo: Representational)
तमिलनाडु के कोयंबटूर में रविवार रात एयरपोर्ट इलाके के पीछे एक कॉलेज स्टूडेंट का कथित तौर पर तीन लोगों ने गैंगरेप किया. एजेंसी के मुताबिक, पुलिस ने बताया कि पीड़िता अपनी दोस्त के साथ कार में थी, तभी कुछ लोग उसके पास आए, उसके दोस्त पर हमला किया, उसे किडनैप किया और मौके से भाग गए. घटना के बाद, छात्रा के दोस्त ने तुरंत अधिकारियों को खबर दी, जिसके बाद पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया और महिला बेहोश मिली. उसे तुरंत इलाज के लिए पास के अस्पताल ले जाया गया.

सूत्रों ने बताया कि आरोपी ने क्राइम करने से पहले रविवार को एक मोटरसाइकिल चुराई थी. बताया जा रहा है कि महिला को एक सुनसान जगह पर ले जाया गया, जहां उसके साथ सेक्शुअल असॉल्ट किया गया.

पुलिस ने दोषियों को ढूंढने और गिरफ्तार करने के लिए सात स्पेशल टीमें बनाई हैं.

फरवरी में भी हुई थी ऐसी ही घटना...

इस साल फरवरी में एक और घटना में, सात कॉलेज स्टूडेंट्स को 17 साल की लड़की के साथ कथित तौर पर सेक्शुअल असॉल्ट करने के आरोप में प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंसेस (पॉक्सो) एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था.

यह भी पढ़ें: शो-रूम कर्मचारी से गैंगरेप, महिला के घर लौटते वक्त दरिदों ने बनाया शिकार, दो गिरफ्तार

कुनियामुथुर के एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स ने सोशल मीडिया ऐप के ज़रिए उस नाबालिग लड़की से दोस्ती की थी. जब वह उनमें से एक से मिलने के बाद घर नहीं लौटी, तो उसके परिवार ने गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई.

बाद में लड़की मिल गई और उसने आरोप लगाया कि स्टूडेंट्स ने उसके साथ गलत काम किया है. पुलिस ने सभी सात लोगों को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया.

 
