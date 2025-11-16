तमिलनाडु: 12वीं के छात्रों का तांडव! मामूली नोट फाड़ने पर 7वीं के बच्चे की जानलेवा पिटाई, सोशल जस्टिस हॉस्टल में हड़कंप

तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले के सेतुपति नगर स्थित सोशल जस्टिस हॉस्टल में 7वीं कक्षा के एक छात्र पर सीनियर छात्रों ने बेरहमी से हमला कर दिया. यह घटना 10 नवंबर की रात हुई, जब रिकॉर्ड नोट फाड़ने को लेकर 12वीं कक्षा के एक छात्र और उसके तीन दोस्तों ने मिलकर नाबालिग को पीटा. हॉस्टल में अलग-अलग समुदायों के करीब 50 विद्यार्थी रहते हैं.

घटना की जानकारी मिलने पर हॉस्टल वार्डन ने तुरंत जिला बाल संरक्षण अधिकारी (District Child Welfare Officer) को सूचना दी. इसके बाद अधिकारी हॉस्टल पहुंचे और छात्रों से पूछताछ की. पूछताछ में चारों सीनियर छात्रों ने 7वीं के बच्चे पर हमला करने की बात कबूल कर ली. उनकी स्वीकारोक्ति के बाद मामले की प्रारंभिक जांच शुरू की गई.

जांच में जातिगत विवाद की बात नहीं मिली

प्रारंभिक जांच में अधिकारियों को किसी तरह के जातिगत विवाद की पुष्टि नहीं मिली. अधिकारियों ने दोनों पक्षों के माता-पिता को हॉस्टल बुलाया और उनके सामने घटना की जानकारी रखी. इसके बाद अभिभावकों से लिखित माफीनामा लिया गया और आरोपित छात्रों को हॉस्टल से निष्कासित कर दिया गया.

मारपीट का वीडियो वायरल, मामला फिर चर्चा में

इस बीच, घटना का वीडियो जिसमें 7वीं के छात्र को बुरी तरह पीटा जा रहा है, सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है. बताया गया कि यह वीडियो सीनियर छात्रों में से ही किसी एक ने अपने मोबाइल से रिकॉर्ड किया था. वीडियो सामने आने के बाद मामला फिर से सुर्खियों में है और हॉस्टल प्रबंधन पर भी सवाल उठने लगे हैं. स्थानीय लोग और अभिभावक इस घटना को लेकर चिंता जता रहे हैं. पुलिस और बाल कल्याण विभाग मामले की आगे जांच जारी रखे हुए हैं.

