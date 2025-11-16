scorecardresearch
 

Feedback

तमिलनाडु: 12वीं के छात्रों का तांडव! मामूली नोट फाड़ने पर 7वीं के बच्चे की जानलेवा पिटाई, सोशल जस्टिस हॉस्टल में हड़कंप

तमिलनाडु के रामनाथपुरम स्थित सोशल जस्टिस हॉस्टल में 7वीं कक्षा के छात्र को 12वीं के चार छात्रों ने रिकॉर्ड नोट फाड़ने पर बेरहमी से पीट दिया. वार्डन की सूचना पर बाल संरक्षण अधिकारी ने जांच की, जिसमें छात्रों ने हमला कबूल किया. जातिगत विवाद नहीं मिला. चारों को अभिभावकों से माफीनामा लिखवाकर हॉस्टल से निकाल दिया गया.

Advertisement
X
आरोपी छात्र को हॉस्टल से निकाल दिया गया.(Photo: Screengrab)
आरोपी छात्र को हॉस्टल से निकाल दिया गया.(Photo: Screengrab)

तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले के सेतुपति नगर स्थित सोशल जस्टिस हॉस्टल में 7वीं कक्षा के एक छात्र पर सीनियर छात्रों ने बेरहमी से हमला कर दिया. यह घटना 10 नवंबर की रात हुई, जब रिकॉर्ड नोट फाड़ने को लेकर 12वीं कक्षा के एक छात्र और उसके तीन दोस्तों ने मिलकर नाबालिग को पीटा. हॉस्टल में अलग-अलग समुदायों के करीब 50 विद्यार्थी रहते हैं.

घटना की जानकारी मिलने पर हॉस्टल वार्डन ने तुरंत जिला बाल संरक्षण अधिकारी (District Child Welfare Officer) को सूचना दी. इसके बाद अधिकारी हॉस्टल पहुंचे और छात्रों से पूछताछ की. पूछताछ में चारों सीनियर छात्रों ने 7वीं के बच्चे पर हमला करने की बात कबूल कर ली. उनकी स्वीकारोक्ति के बाद मामले की प्रारंभिक जांच शुरू की गई.

यह भी पढ़ें: बॉयफ्रेंड पर हमला, गर्लफ्रेंड से गैंगरेप... तमिलनाडु पुलिस ने तीन दरिदों को ऐसे धर दबोचा

सम्बंधित ख़बरें

IAF Pilatus Trainer Aircraft
तमिलनाडु के तंबरम में वायुसेना का पिलेटस ट्रेनर विमान दुर्घटनाग्रस्त, पायलट सुरक्षित 
History-sheeter tries to throw shoe at judge in Chenna
चेन्नई में हिस्ट्रीशीटर ने जज पर जूता फेंकने की कोशिश की, कोर्ट में मचा हड़कंप 
कुएं से बरामद हुए शव.(Photo:ITG)
खरगोश का शिकार कर रहे 2 लोगों की करंट से मौत, खेत मालिक ने कुएं में फेंके शव  
नदी, झरने और पहाड़... वो 4 'सीक्रेट' रेलवे स्टेशन, जहां से दिखता है सबसे खूबसूरत नजारा 
पश्चिम बंगाल में एसआईआर के खिलाफ टीएमसी
चुनाव आयोग देश में वोटर लिस्ट का शोधन पहली बार नहीं कर रहा: सुप्रीम कोर्ट 

जांच में जातिगत विवाद की बात नहीं मिली

प्रारंभिक जांच में अधिकारियों को किसी तरह के जातिगत विवाद की पुष्टि नहीं मिली. अधिकारियों ने दोनों पक्षों के माता-पिता को हॉस्टल बुलाया और उनके सामने घटना की जानकारी रखी. इसके बाद अभिभावकों से लिखित माफीनामा लिया गया और आरोपित छात्रों को हॉस्टल से निष्कासित कर दिया गया.

Advertisement

मारपीट का वीडियो वायरल, मामला फिर चर्चा में

इस बीच, घटना का वीडियो जिसमें 7वीं के छात्र को बुरी तरह पीटा जा रहा है, सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है. बताया गया कि यह वीडियो सीनियर छात्रों में से ही किसी एक ने अपने मोबाइल से रिकॉर्ड किया था. वीडियो सामने आने के बाद मामला फिर से सुर्खियों में है और हॉस्टल प्रबंधन पर भी सवाल उठने लगे हैं. स्थानीय लोग और अभिभावक इस घटना को लेकर चिंता जता रहे हैं. पुलिस और बाल कल्याण विभाग मामले की आगे जांच जारी रखे हुए हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    लव राशिफल
    Bihar Election 2025
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement