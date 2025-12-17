Bastian पब विवाद में केस दर्ज होने पर शिल्पा शेट्टी ने तोड़ी चुप्पी, आरोपों को बताया बेबुनियाद

बेंगलुरु के चर्च स्ट्रीट इलाके में स्थित Bastian Garden City पब को लेकर दर्ज मामले पर अभिनेत्री और बिजनेसवुमन शिल्पा शेट्टी ने बुधवार को अपनी प्रतिक्रिया दी. बेंगलुरु पुलिस ने इस पब समेत दो पब्स के खिलाफ तय समय से अधिक संचालन करने के आरोप में केस दर्ज किया है. Bastian Garden City पब में शिल्पा शेट्टी की 50 प्रतिशत हिस्सेदारी बताई जा रही है.

और पढ़ें

इस मामले के सामने आने के बाद शिल्पा शेट्टी ने इंस्टाग्राम पर एक बयान जारी कर आरोपों को सिरे से खारिज किया. उन्होंने लिखा कि उनके खिलाफ लगाए जा रहे आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद और प्रेरित हैं. शिल्पा ने कहा कि जिन मुद्दों को उठाया जा रहा है, उन्हें बिना किसी कानूनी आधार के आपराधिक रूप देने की कोशिश की जा रही है.

यह भी पढ़ें: मेकर्स पर लगाया था सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप, फिर क्यों 'भाभी जी घर पर हैं' में लौटीं शिल्पा शिंदे? बोलीं- सालों से....

एक्ट्रेस ने अपने बयान में यह भी स्पष्ट किया कि इस मामले को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट में पहले ही एक क्वैशिंग पिटीशन दायर की जा चुकी है, जो फिलहाल विचाराधीन है. उन्होंने कहा कि उन्होंने जांच में पूरा सहयोग किया है और उन्हें पूरा विश्वास है कि न्याय मिलेगा. साथ ही, शिल्पा शेट्टी ने मीडिया से अपील की कि जब तक मामला अदालत में लंबित है, तब तक संयम बरता जाए.

Advertisement

रंजीत कुंद्रा ने की थी पब की शुरुआत

गौरलब है कि Bastian Garden City पब को Bastian Hospitality संचालित करती है, जिसकी स्थापना कारोबारी रंजीत बिंद्रा ने की थी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, शिल्पा शेट्टी ने साल 2019 में इस वेंचर में निवेश किया था. इसी बीच, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी चर्च स्ट्रीट स्थित Bastian पब पर छापा मारा है, हालांकि इस कार्रवाई से जुड़ी विस्तृत जानकारी अभी सामने नहीं आई है.

यह भी पढ़ें: 'एडल्ट मूवीज बनाओ' ट्रोल की बात पर भड़के राज कुंद्रा, दिया जवाब, बोले- रोल चाहिए?

दो गुटों में नोकझोंक का मामला

पूरा मामला उस वक्त चर्चा में आया, जब 11 दिसंबर की रात करीब 1:30 बजे का एक सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. वीडियो में पब के अंदर दो गुटों के बीच तीखी बहस और हल्की नोकझोंक देखी गई. पुलिस अब पब संचालन और नियमों के उल्लंघन के आरोपों की जांच कर रही है.

---- समाप्त ----