मेकर्स पर लगाया था सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप, फिर क्यों 'भाभी जी घर पर हैं' में लौटीं शिल्पा शिंदे? बोलीं- सालों से....

शिल्पा शिंदे सालों बाद 'भाभी जी घर पर हैं' शो में अंगूरी भाभी बनकर लौट चुकी हैं. शो में उनका खास अंदाज में वेलकम हुआ. अंगूरी भाभी का किरदार फिर से निभाने पर वो काफी ज्यादा खुश और एक्साइटेड हैं.

विवादों में रहीं शिल्पा शिंदे (Photo: YouTube Screengrab)

पॉपुलर एक्ट्रेस शिल्पा शिंदे टीवी शो 'भाभी जी घर पर हैं' में अंगूरी भाभी बनकर फिर से लौट चुकी हैं. 9 साल बाद शो में उनके कमबैक ने फैंस को खुश कर दिया है. सालों बाद शो में लौटना शिल्पा के लिए भी किसी सपने के सच होने से कम नहीं है. अब उन्होंने इस बारे में बात की है और शो से जुड़े अपने पुराने विवादों का भी सच बताया है. 

शो में लौटने पर क्या बोलीं शिल्पा शिंदे?

शिल्पा शिंदे ने ईटाइम्स संग बातचीत में कहा- ईमानदारी से कहूं तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं शो में वापसी करूंगी. शो से मेरे निकलने के बाद काफी गलतफहमियां हो गई थीं. वक्त के साथ रिश्ते भी बने और मुझे लगता है कि ये किस्मत में था. झगड़े तो परिवार में ही होते हैं. एक बार हां कहने के बाद मैंने एक्शन और रिएक्शन के बारे में नहीं सोचा. मैंने हमेशा अपने दिल की सुनी. 

शिल्पा शिंदे ने जब शो छोड़ा था तब उन्होंने प्रोड्यूसर पर सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोप लगाए थे. उन्होंने प्रोड्यूसर के खिलाफ FIR भी दर्ज कराई थी. मेकर्स ने भी शिल्पा पर अनप्रोफेशनलिज्म समेत कई आरोप लगाए थे. ऐसे में शिल्पा से पूछा गया कि इतने विवादों के बाद शो में फिर से लौटने पर लोग उनके फैसले पर सवाल उठा सकते हैं. 

इसपर शिल्पा ने जवाब दिया- उस समय चैनल की तरफ से थर्ड पार्टी भी शामिल थी. उन्होंने ही गलत अफवाहें फैलाई थीं, जिन्हें सच मान लिया गया था. कॉन्ट्रैक्ट के जरिए एक शख्स ने मुझे कंट्रोल करने की कोशिश की थी. मुझे कहीं भी ज्यादा काम करने की आजादी नहीं थी. सालों तक कड़ी मेहनत करके करियर बनाने के बाद जब किरदार पर सवाल उठाए जाते हैं तो वो बर्दाश्त करना काफी मुश्किल होता है. 

शिल्पा आगे बोलीं- मेरा मानना है कि जब दो लोग किसी चीज का हिस्सा होते हैं और फिर जब उसमें थर्ड पार्टी की एंट्री होती है तो ऐसी चीजें हो जाती हैं. जो लोग इस चीज में शामिल थे उन्हें पता है कि क्या हुआ था और किसने क्या किया था. इससे बड़ी बात क्या ही होगी कि इतना सब होने के बाद फिर से मैं इस शो में हूं. अगर आज उसी इज्जत के साथ मेरा वेलकम हो रहा है तो उनको भी पता है ना कि मैं खराब नहीं थी, क्योंकि शो तो चल ही रहा था. 

शिल्पा ने की शुभांगी अत्रे की तारीफ

शिल्पा शिंदे के शो छोड़ने के बाद शुभांगी अत्रे ने 10 साल तक अंगूरी भाभी का किरदार निभाया. उनके बारे में बात करते हुए शिल्पा ने कहा- ये अच्छी बात है कि उन्होंने 10 साल तक ये किरदार निभाया. इतने लंबे समय तक डेली शो को बनाए रखना आसान नहीं है. इतने सालों तक शो करने पर उन्हें मेरा सलाम. अब मैं शो में लौट चुकी हूं. 

---- समाप्त ----
