'एडल्ट मूवीज बनाओ' ट्रोल की बात पर भड़के राज कुंद्रा, दिया जवाब, बोले- रोल चाहिए?

बॉलीवुड डीवा शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा ने सोशल मीडिया पर एक स्ट्रॉन्ग मैसेज शेयर किया है. मैसेज में उन्होंने कहा कि वो 60 करोड़ के घोटाले के मामले में किसी के सामने झुकेंगे नहीं. ना ही किसी को रिश्नत देंगे. पोस्ट में एक ट्रोल ने उनके पुराने पोर्नोग्राफी केस पर सवाल उठाया, जिसका उन्होंने तगड़ा जवाब दिया है.
ट्रोल पर भड़के राज कुंद्रा
गुरुवार को राज ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मैं झुका नहीं. मैंने रिश्वत नहीं दी और तभी सच सामने आया. कुछ लोगों ने अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल किया. सोचा वो मुझे तोड़ पाएंगे पर वो भूल गए कि वाहेगुरु दी शक्ति हर सांसारिक शक्ति से ऊपर है. मैं सत्य के साथ दृढ़ता से खड़ा हूं, सच का आसरा लेकर. अब अपने आप से पूछो... तुम कहां खड़े हो?
एक यूजर ने कमेंट में लिखा कि भाई जाओ यार नया एडल्ट मूवीज, सीरीज वगैरह बनाओ. राज ने तुरंत कहा, तुम्हें रोल चाहिए?
क्या है विवाद?
राज को 2021 में मोबाइल एप्लिकेशन्स के जरिये पोर्नोग्राफिक कंटेंट के उत्पादन और वितरण में गिरफ्तारी किया गया था. उन्होंने मुंबई के आर्थर रोड जेल में दो महीने बिताए. रियल लाइफ स्टोरी को उन्होंने अपनी फिल्म UT69 में दिखाया है. बाद में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें गिरफ्तार किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2022 में उनकी अग्रिम जमानत मंजूर कर ली.
शिल्पा और राज को लेकर मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) में जांच चल रही है. दीपक कोठारी नाम के एक बिजनेसमैन ने उनपर 60 करोड़ के धोखाधड़ी और ठगी का मामला दर्ज कराया है. व्यापारी का आरोप है कि राज और शिल्पा ने व्यापार बढ़ाने के बहाने उनसे पैसे लिए, लेकिन उसका इस्तेमाल निजी कामों के लिए किया. जबकि कपल ने इन आरोपों को खारिज किया है. पर मामले की जांच जारी है. उनके खिलाफ लक आउट सर्कुलर (LOC) जारी किया गया है, ताकि वो देश से बाहर न जा सकें.