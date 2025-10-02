scorecardresearch
 

कोटा: दो गुटों में हो रही थी लड़ाई, सुलझाने गए शख्स की गोली मारकर हत्या, 6 पर केस दर्ज

राजस्थान के कोटा जिले में रामगढ़ गांव में दो गुटों के झगड़े को शांत कराने की कोशिश में 29 साल के शंकर चरण की गोली लगने से मौत हो गई. पुलिस ने मुख्य आरोपी श्यामलाल चरण समेत छह लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया और कुछ को हिरासत में लिया.

रिश्तेदार ही निकला मुख्य आरोपी (Representational Image)
राजस्थान के कोटा जिले में रामगढ़ गांव में दो गुटों का झगड़ा शांत कराना एक 29 वर्षीय युवक को महंगा पड़ गया. मंदना थाना क्षेत्र के निवासी शंकर चरण को गोली मार दी गई, जिससे उनकी मौत हो गई. पुलिस ने मुख्य आरोपी श्यामलाल चरण सहित छह लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर कुछ को हिरासत में लिया है.

यह घटना मंगलवार रात को हुई. हत्या कोटा जिले के रामगढ़ गांव में हुई है. शंकर चरण दो गुटों के बीच झगड़े में मध्यस्थता करने की कोशिश कर रहे थे. 

पुरानी दुश्मनी को लेकर मंदिर से लौट रहे दो समूहों में झगड़ा हो रहा था, जिसे शांत कराने के दौरान एक शख्स ने शंकर चरण को देसी पिस्तौल से करीब से गोली मार दी. पुलिस ने इस मामले में छह लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है.

मंदिर से लौटते वक्त हुआ विवाद...

कोटा (ग्रामीण) एसपी सुजीत शंकर ने बताया कि घटना मंगलवार रात की है. दो गुट धार्मिक समारोह में भाग लेने के बाद एक मंदिर से लौट रहे थे. इन समूहों के बीच पुरानी दुश्मनी को लेकर विवाद हो गया. शंकर चरण ने जब दोनों गुटों को लड़ते देखा, तो उन्होंने मध्यस्थता कर उन्हें शांत कराने की कोशिश की.

करीबी रिश्तेदार निकला मुख्य आरोपी

मध्यस्थता के दौरान ही एक गुट के एक शख्स ने देसी पिस्तौल से गोली चला दी, जो पीड़ित को करीब से लगी. शंकर चरण को तुरंत कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. एसपी ने बताया कि मुख्य आरोपी की पहचान श्यामलाल चरण के रूप में हुई है, जो मृतक का रिश्तेदार है.

कोटा के गर्ल्स स्कूल में कमरे की छत का गिरा प्लास्टर... इसी रूम में आज होने वाली थी कंपटीशन एग्जाम

छह आरोपी नामजद, कुछ हिरासत में...

पुलिस ने मुख्य आरोपी श्यामलाल सहित छह लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है. अन्य आरोपियों की पहचान बलराम, भूरिया, भंवरलाल, किशन और बालू के रूप में हुई है. एसपी ने बताया कि श्यामलाल और बलराम हाल ही में हत्या की कोशिश के एक मामले में जेल से रिहा हुए थे. पुलिस ने श्यामलाल और कुछ अन्य लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है.

