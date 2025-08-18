'वोटबैंक के लिए घुसपैठियों को बचा रहे राहुल गांधी', BJP का विपक्ष पर तीखा हमला

भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस, राजद (RJD), तृणमूल कांग्रेस (TMC) और आम आदमी पार्टी (AAP) पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दल वोटबैंक की राजनीति के लिए अवैध घुसपैठियों को संरक्षण दे रहे हैं. पात्रा ने कहा कि इन दलों का मकसद देश में अस्थिरता और हिंसा फैलाना है, जैसा कि बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में हुआ.

भाजपा प्रवक्ता पात्रा ने कहा, 'इस देश के संसाधनों पर पहला हक भारत के नागरिकों का है, न कि घुसपैठियों का. कांग्रेस, RJD, TMC और AAP चाहते हैं कि भारत में भी वही हालात हों, जो पड़ोसी देशों में देखे गए. जहां हिंसा और मारकाट हुई. लेकिन भारत की जनता समझदार है, वो इनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देगी.'

राहुल गांधी पर साधा निशाना

संबित पात्रा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा, 'राहुल गांधी गरीबों की नहीं, अपनी और गांधी परिवार की लड़ाई लड़ रहे हैं. गांधी परिवार सत्ता से बाहर होने पर जल बिन मछली की तरह तड़पता है. इंदिरा गांधी से लेकर सोनिया और राहुल तक, सभी गरीबी हटाओ का नारा देते रहे, लेकिन गरीबी हटाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया.'

उन्होंने राहुल गांधी के हालिया बयानों पर तंज कसते हुए कहा, 'बचपन में आपने कुआं चोरी की कहानी सुनी होगी. राहुल गांधी की वोट चोरी की पूरी कहानी कुआं चोरी वाली कहानी जैसी ही है. पहले इन्होंने चौकीदार चोर है कहा, अब चुनाव आयोग को चोर बता रहे हैं. जो लोग चारा-चोरी के लिए जमानत पर बाहर हैं, वे राहुल गांधी के मंच से चोरी-चोरी चिल्ला रहे हैं.'

भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने विपक्ष द्वारा चुनाव आयोग पर सवाल उठाने को लेकर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा, 'विपक्ष हारते ही अब्बा-डब्बा-जब्बा करने लगता है.' बीजेपी प्रवक्ता ने विपक्ष से सवाल किया कि अगर उनकी मंशा साफ है, तो वे चुनाव आयोग के सामने अपनी बात क्यों नहीं रखते? उन्होंने कहा, 'चुनाव आयोग ने विपक्षी नेताओं को पांच बार बुलाया, लेकिन ये लोग चर्चा के लिए नहीं गए और संसद में हंगामा करते हैं. अगर इतनी ही शिकायत है, तो चुनाव आयोग से सवाल पूछें, संसद को बंधक क्यों बनाते हैं?'

संबित पात्रा ने कांग्रेस पर संसद के मानसून सत्र को ध्वस्त करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा, 'कांग्रेस और विपक्ष का मकसद केवल हंगामा करना है. उन्होंने जिन मुद्दों पर चर्चा की मांग की थी, हमने चर्चा की, लेकिन ये लोग संसद को चलने नहीं देना चाहते. इनका मकसद सिर्फ हंगामा करके संसद को बाधित करना है.'

राहुल गांधी की बिहार यात्रा पर तंज

राहुल गांधी की बिहार यात्रा पर तंज कसते हुए संबित पात्रा ने कहा, 'राहुल गांधी जहां-जहां जाते हैं, वहां का हाल आपने चुनावों में देखा है. हम तो चाहते हैं कि वह बिहार में ज्यादा से ज्यादा जाएं.' पात्रा ने दिल्ली में अवैध घुसपैठ को लेकर JNU की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए AAP पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा, 'AAP दिल्ली में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण दे रही है, जिससे दिल्ली का सामाजिक-आर्थिक ढांचा प्रभावित हो रहा है।. ह घुसपैठ न केवल अपराध बढ़ा रही है, बल्कि फर्जी वोटर रजिस्ट्रेशन के जरिए चुनावी प्रक्रिया को भी नुकसान पहुंचा रही है.'

---- समाप्त ----