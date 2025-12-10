राहुल गांधी की जर्मनी यात्रा पर BJP का तंज, प्रियंका का पलटवार

शीतकालीन सत्र के दौरान बीजेपी ने बुधवार को कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की जर्मनी यात्रा पर तंज कसा. सत्तारूढ़ पार्टी ने राहुल को पार्टी करने वाले नेता करार दिया और मजाक उड़ाया, जिस पर उनकी बहन और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार विदेश दौरों का जिक्र कर बीजेपी पर पलटवार किया.

दरअसल, इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अनुसार, राहुल गांधी 15 से 20 दिसंबर तक बर्लिन की यात्रा पर रहेंगे. अपनी इस यात्रा के दौरान राहुल जर्मन सरकारी अधिकारियों और भारतीय प्रवासी समुदाय से मुलाकात कर सकते हैं.

बीजेपी नेता का LoP पर तंज

राहुल की इस यात्रा को लेकर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने सोशल मीडिया पर निशाना साधा. उन्होंने कांग्रेस नेता को 'Leader of partying, leader of paryatan (LoP) भी कहा.'

उन्होंने एक अन्य पोस्ट में नेता प्रतिपक्ष के बचाव में दलील देने वाले कांग्रेस नेताओं की भी आलोचना की है और राहुल गांधी के एजेंडे पर सवाल उठाया. उन्होंने कहा, 'फिर से भारत बदनामी? बिहार चुनाव के समय कहां थे? बस एक और छुट्टी. आम लोग काम के बीच में छुट्टी लेते हैं, ये महाशय दो छुट्टियों के बीच में थोड़ा-सा काम करते हैं.'

प्रियंका का पलटवार

बीजेपी नेता के बयान पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने तीखी प्रतिक्रिया दी और पीएम की विदेश यात्रा का जिक्र किया. उन्होंने पूनावाला पर कटाक्ष करते हुए संसद परिसर के बाहर मीडिया से बात करते हुए कहा कि मोदी जी अपना आधे से ज्यादा कार्यकाल विदेश में बिताते हैं. फिर विपक्ष के नेता की यात्रा पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं?

BJP के पास नहीं है सवालों का जवाब

कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने भी बीजेपी प्रवक्ता पर पलटवार किया. उन्होंने कहा, 'जब BJP के पास राहुल गांधी के सवालों का जवाब नहीं होता, तब वे जनता को भ्रमित करने और उनकी छवि खराब करने की कोशिश करते हैं.'

लोकसभा में चुनाव सुधार पर चर्चा

दरअसल, राहुल गांधी का ये विदेश दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब उन्होंने मंगलवार को ही लोकसभा में चुनाव सुधारों पर चर्चा के दौरान केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर जोरदार हमला बोला था.

राहुल ने आरोप लगाया था कि बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर भारत की लोकतंत्र को खत्म करने और जनता की आवाज को लूटने की साजिश कर रहे हैं. उन्होंने कहा था कि भाजपा चुनाव आयोग को 'निर्देशित और इस्तेमाल' कर रही है.

चुनाव सुधार पर चर्चा के दौरान राहुल ने कई सुझाव दिए थे, जिसमें सभी दलों को चुनाव से एक महीना पहले मशीन-रीडेबल वोटर लिस्ट देना, सीसीटीवी फुटेज को 45 दिनों के बाद नष्ट करने की अनुमति देने वाले कानून को रद्द करना, पार्टियों को ईवीएम तक पहुंच प्रदान करना और चुनाव आयुक्तों को जवाबदेही के बिना काम करने की अनुमति देने वाले कानून में संशोधन करना शामिल है.

