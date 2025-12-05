scorecardresearch
 
पुतिन ने PM मोदी को दिया रूस आने का न्योता, अगले साल मॉस्को में द्विपक्षीय सालाना बैठक प्रस्तावित

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगले साल रूस में होने वाले भारत–रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए न्योता दिया है. ये न्योता उच्च-स्तरीय संवाद और द्विपक्षीय सहयोग की निरंतरता को दर्शाता है.

पुतिन ने पीएम मोदी को अगले वर्ष रूस में होने वाली वार्षिक बैठक में शामिल होने का आमंत्रण दिया (Photo: PTI)
पुतिन ने पीएम मोदी को अगले वर्ष रूस में होने वाली वार्षिक बैठक में शामिल होने का आमंत्रण दिया (Photo: PTI)

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगले साल रूस में होने वाले भारत–रूस सालाना शिखर सम्मेलन में शामिल होने का न्योता दिया है. यह सालाना समिट दोनों देशों के बीच लंबे समय से जारी रणनीतिक संवाद का सबसे अहम मंच माना जाता है. 

पुतिन का यह न्योता इस बात का संकेत है कि मॉस्को चाहता है कि आने वाले साल में भी उच्च-स्तरीय साझेदारी और नियमित नेतृत्व-स्तरीय संपर्क जारी रहे. पुतिन ने साफ कहा है कि उन्हें इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति की प्रतीक्षा रहेगी, क्योंकि इससे द्विपक्षीय रिश्तों को आगे बढ़ाने का नया अवसर मिलेगा.

भारत–रूस बिज़नेस फ़ोरम में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक नीतियों और भारत की तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था की खुलकर सराहना की. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत पूरी तरह स्वतंत्र और संप्रभु नीति अपनाते हुए उल्लेखनीय सफलता हासिल कर रहा है.

पुतिन ने कहा कि भारत आज दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और ‘मेक इन इंडिया’ जैसी पहलों के चलते तकनीकी क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ी है. उन्होंने यह भी कहा कि भारत के आईटी और दवा उद्योग का दुनिया में मजबूत स्थान है.

रूसी राष्ट्रपति ने दोनों देशों के बीच बढ़ते व्यापारिक संबंधों का भी जिक्र किया. उन्होंने बताया कि पिछले तीन साल में द्विपक्षीय व्यापार में 80 फीसदी की रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज हुई है और पिछले साल यह बढ़कर 64 अरब डॉलर तक पहुंच गया. पुतिन ने कहा कि भारत और रूस दोनों के पास विशाल उपभोक्ता बाजार हैं और व्यापार व निवेश बढ़ाने की अपार संभावनाएं मौजूद हैं.

