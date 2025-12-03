scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

पुतिन की दो दिवसीय भारत यात्रा से पहले दिल्ली बनी हाई-टेक सुरक्षा किला, मल्टी-ग्रिड कवच तैनात

दिल्ली एक बार फिर इतिहास के खास मेहमान की मेज़बानी के लिए तैयार है. रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दो दिनों के दौरे पर भारत आ रहे हैं, और राजधानी इस वक्त एक अभूतपूर्व सुरक्षा घेरे में है. जहां हर सेकंड, हर हरकत पर नजर रखी जा रही है.

Advertisement
X
पुतिन के दौरे से पहले हर कदम और हर कोना सख्त निगरानी में (Photo: PTI)
पुतिन के दौरे से पहले हर कदम और हर कोना सख्त निगरानी में (Photo: PTI)

दिल्ली इन दिनों एक ऐसी सुरक्षा व्यवस्था के बीच है जैसी राजधानी अक्सर नहीं देखती. वजह - रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन गुरुवार से भारत की दो दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर आ रहे हैं और उनकी पूरी मूवमेंट को लेकर शहर की सुरक्षा व्यवस्था को सबसे ऊंचे स्तर पर रखा गया है.

सूत्रों के मुताबिक, पुतिन की यात्रा के लिए दिल्ली में मल्टी-ग्रिड सिक्योरिटी सिस्टम लागू किया गया है. यह सुरक्षा कवच बेहद व्यापक और अभूतपूर्व बताया जा रहा है. रूसी खुफिया एजेंसी और भारतीय सुरक्षा टीमें पिछले कई दिनों से एक जगह मिलकर सुरक्षा की हर परत की जांच कर रही हैं.

राष्ट्रपति के ठहरने के स्थान पर सुरक्षा के सबसे कड़े इंतजाम किए गए हैं. अंदरूनी सुरक्षा रूस की एजेंसियों के ज़िम्मे होगी, जबकि बाहरी घेरा दिल्ली पुलिस, स्पेशल कमांडो, SWAT टीम, एंटी-टेरर स्क्वॉड (ATS) और क्विक रिएक्शन टीम (QRT) संभालेंगी.

सम्बंधित ख़बरें

व्लादिमीर पुतिन ICC के वारंट के बाद से काफी सीमित इंटरनेशनल यात्राएं कर रहे हैं. (Photo- Pixabay)
ICC के अरेस्ट वारंट के बाद भी कैसे इंटरनेशनल यात्राएं कर रहे पुतिन? 
Vladimir Putin
अपने साथ रखते हैं टेलीफोन बूथ... आखिर क्यों मोबाइल से बात नहीं करते पुतिन 
Vladimir Putin Networth
अपनी ट्रेन, प्राइवेट जेट, 700 कारें... महल जैसा घर, जानिए कितने अमीर हैं राष्ट्रपति पुतिन 
putin security in india
30 घंटे का दौरा, 130 लोगों की टीम... पुतिन के लिए इंडिया में कैसी होगी सिक्योरिटी? 
PM Modi Putin Meeting
रूस-भारत में कितनी तगड़ी दोस्ती, ये 5 बड़े सबूत... फिर कुछ भी करे अमेरिका! 

तकनीकी निगरानी भी इस बार पहले से कहीं ज्यादा मजबूत की गई है. ड्रोन सिस्टम और CCTV के ज़रिए शहर की निरंतर निगरानी हो रही है, वहीं AI-आधारित तकनीकी इंटेलिजेंस सिस्टम अपग्रेड किया गया है ताकि रियल-टाइम सिचुएशनल अलर्ट्स मिल सकें.

Advertisement

यह भी पढ़ें: Vladimir Putin Net Worth: अपनी ट्रेन, प्राइवेट जेट, 700 कारें... महल जैसा घर, जानिए कितने अमीर हैं राष्ट्रपति पुतिन

इसके अलावा, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड (NSG) और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को भी खास तैनाती दी गई है. NSG का एंटी-ड्रोन सिस्टम कई सीक्रेट स्थानों पर सक्रिय है.

सभी सुरक्षा एजेंसियों को निर्देश है कि राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान चौबीसों घंटे निगरानी बनी रहे और किसी भी स्तर पर चूक की कोई संभावना न रहे.

कुल मिलाकर, दिल्ली इस वक्त एक हाई-टेक सिक्योरिटी रिंग में तब्दील हो चुकी है - जहां हर कैमरा, हर टीम सिर्फ एक मिशन पर केंद्रित है: “पुतिन की यात्रा, पूरी तरह सुरक्षित.”

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement