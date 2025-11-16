पंजाब में RSS कार्यकर्ता की हत्या, घर जाते वक्त बदमाशों ने मारी गोली

पंजाब के फिरोजपुर में शनिवार को दो अज्ञात हमलावरों ने आरएसएस कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्याकर दी. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और जांच शुरू कर दी. फिरोजपुर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है और हमलावरों को पकड़ने के लिए कई टीमें गठित की गई हैं. पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान नवीन अरोड़ा के रूप में हुए है जो कि पारिवारिक रूप से आरएसएस से जुड़े थे.
हत्या की जानकारी मिलते ही स्थानीय व्यापारी और परिजन मौके पर इकट्ठा हो गए. लोगों ने कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए तत्काल कार्रवाई की मांग की है.
घर जाते वक्त किया बदमाशों ने हमला
पुलिस ने बताया कि शनिवार शाम को सूचना मिली थी कि बुद्धवारा वाला मोहल्ले में दो अज्ञात हमलावरों ने नवीन अरोड़ा को गोली मार दी है, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई.
मौके पर पहुंचे एसएसपी
घटना की जानकारी मिलते ही एसएसपी फिरोजपुर भूपिंदर सिंह और विधायक रणबीर सिंह भुल्लर मौके पर पहुंचे. दोनों ने परिजनों से मुलाकात की और जल्द से जल्द हमलावरों को गिरफ्त में लेने का आश्वासन दिया.
एसएसपी ने कहा, 'हम हर एंगल से जांच कर रहे हैं. सीसीटीवी और गवाहों के आधार पर जल्द ही अपराधी पकड़े जाएंगे.'
RSS से गहरा नाता
शुरुआती जांच में पता चला है कि मृतक नवीन अरोड़ा का परिवारिक रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से लंबे वक्त से जुड़े थे. उनके स्वर्गीय दादा दीना नाथ फिरोजपुर में आरएसएस के प्रधान रह चुके थे. नवीन के पिता और स्वयं नवीन भी संगठन से सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे. इस पृष्ठभूमि को देखते हुए हत्या को निजी रंजिश या संगठन से जुड़े किसी विवाद से जोड़कर भी देखा जा रहा है. हालांकि, पुलिस ने अभी इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है.
सुखमिंदरपाल सिंह ने उठाया कानून व्यवस्था पर सवाल
BJP किसान मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय सचिव सुखमिंदरपाल सिंह ग्रेवाल ने इस घटना की निंदा की है. उन्होंने कहा कि मैं उन कायर, कुपोषित अपराधियों की कड़ी निंदा करता हूं, जिन्होंने फिरोजपुर के मोची बाजार में दिनदहाड़े गोलियां चलाकर वरिष्ठ नागरिक के बेटे नवीन अरोड़ा की हत्या कर दी.
उन्होंने कानून-व्यवस्था पर सवाल करते हुए कहा, ये सिर्फ एक अपराध नहीं है, ये कानून-व्यवस्था और हर नागरिक के सुरक्षित जीवन जीने के अधिकार पर एक क्रूर हमला है. एक हफ्ते पहले, पास के साड़ी बाजार में गोलियां चली थीं. आज एक और निर्मम हत्या. ये गुंडे कब तक कानून को अपना निजी खेल का मैदान समझते रहेंगे?.
पुलिस ने इलाके में नाकाबंदी कर दी है और संदिग्धों की तलाश में छापेमारी की जा रही है. आसपास के जिलों में भी अलर्ट जारी किया गया है. शुरुआती जांच में सामने आया है कि हमलावर मोटरसाइकिल पर आए थे और फायरिंग के बाद फरार हो गए. व्यापारियों ने रविवार को बाजार बंद रखने की चेतावनी दी है यदि तत्काल कार्रवाई नहीं हुई है.