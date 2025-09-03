scorecardresearch
 

बाढ़ से बेहाल पंजाब, मदद को आगे आई AAP, केजरीवाल के निर्देश पर सौरभ भारद्वाज राहत सामग्री लेकर दिल्ली से रवाना

सौरभ भारद्वाज ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पंजाब में भयंकर बाढ़ आई हुई है. पंजाब सरकार, मंत्री और सभी लोग राहत कार्य में जुटे हुए हैं. मंगलवार को अरविंद केजरीवाल जी ने सभी से अपील की थी कि जरूरतमंदों की सेवा में आगे आएं. हमारे पंजाबी, सिख भाई हर आपदा के समय सबसे पहले लंगर खोलकर सेवा करते हैं. आज दिल्ली से राहत सामग्री की पहली खेप पंजाब भेजी जा रही है.

पंजाब बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आई आम आदमी पार्टी (Photo: PTI)
देशभर के कई इलाके मौसमी तबाही से जूझ रहे हैं. पंजाब में भी बाढ़ से त्राहिमाम-त्राहिमाम मचा हुआ है. ऐसे में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के निर्देश पर दिल्ली के प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज पंजाब के लोगों की मदद के लिए राहत सामग्री लेकर बुधवार सुबह रवाना हो गए.

आम आदमी पार्टी द्वारा दिल्ली से बाढ़ राहत सामग्री की यह पहली खेप पंजाब भेजी गई है. अरविंद केजरीवाल ने बताया कि पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज बाढ़ राहत की सामग्री लेकर पंजाब पहुंच रहे हैं. दिल्ली से रोजाना बाढ़ राहत सामग्री के ट्रक लेकर पार्टी के नेता, विधायक, सांसद एवं आम लोग भी पंजाब जाएंगे और वहां अपनी सेवा देंगे. बहुत सारे आरडब्ल्यूए और व्यापारी भी अपने -अपने स्तर पर पंजाब की इस त्रासदी में अपना सहयोग कर रहे हैं. देशभर से लोग पंजाब के लिए अपना सहयोग कर रहे हैं. आज पूरा देश पंजाब के साथ खड़ा है.

पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पंजाब के प्रभारी मनीष सिसोदिया ने भी कहा कि पंजाब में बाढ़ पीड़ित भाइयों-बहनों की मदद के लिए आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता दिल खोलकर आगे आ रहे हैं. आज दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज राहत सामग्री लेकर पंजाब पहुंच रहे हैं.
 
दिल्ली से राहत सामग्री लेकर पंजाब के लिए रवाना होने से पहले सौरभ भारद्वाज ने बुधवार सुबह मीडिया से बातचीत में कहा कि पंजाब में बहुत भीषण बाढ़ आई है और इससे बहुत सारे लोगों की खेती, जानवरों, संपत्ति आदि का नुकसान हो रहा है. इसके लिए आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार, सरकार के मंत्री-विधायक और वहां के लोग समेत सभी दल राहत कार्यों में जुटे हुए हैं.

वहीं, केजरीवाल ने मंगलवार को भी कहा था कि जो जैसे सेवा कर सकता है, उसे सेवा करनी चाहिए. क्योंकि जब भी देश पर कोई विपत्ति आई, जब-जब कहीं बाढ़ आई, भूकंप आया, न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में कहीं दो देशों में युद्ध भी हुआ और उसमें लोगों को नुकसान हुआ, तो सबसे पहले लंगर शुरू करने वाले हमारे पंजाबी और सिख भाई होते हैं. गुरुद्वारे की सेवा सबसे पहले ऐसी जगह पहुंचती है, जहां मीडिया भी नहीं पहुंच पाता.

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि पार्टी के पूर्व विधायक दुर्गेश पाठक की विधानसभा राजेंद्र नगर और दिल्ली की ओर से हम लोग राहत सामग्री की पहली खेप पंजाब बाढ़ पीड़ितों के लिए रवाना कर रहे हैं. केजरीवाल के निर्देशानुसार मैं खुद भी इस ट्रक के साथ पंजाब जा रहा हूं. अब हर दिन आम आदमी पार्टी के लोग इस तरह ट्रक लेकर अपनी सेवा करने के लिए तन, मन, धन से पंजाब पहुंचेंगे. पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से भी कहा गया है कि जो हो सके, उन्हें मदद करनी चाहिए क्योंकि पंजाबियों व सिखों ने पूरे देश के लिए हमेशा किया है. हम यह जो कर रहे हैं, वह उन्हीं लोगों की सेवा से प्रेरणा लेकर कर रहे हैं, जो सदियों से चली आ रही है.

