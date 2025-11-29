scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

वीडी सावरकर डिफेमेशन केस: कोर्ट ने नहीं दी राहुल गांधी का YouTube वीडियो चलाने की अनुमति

पुणे की एमपी-एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ विनायक दामोदर सावरकर मानहानि केस में सत्यकी सावरकर की बतौर सबूत यूट्यूब वीडियो चलाने की याचिका खारिज कर दी.

Advertisement
X
वीडी सावरकर मानहानि मामले में अदालत ने राहुल गांधी का यूट्यूब वीडियो चलाने की अनुमति नहीं दी. (सांकेतिक तस्वीर)
वीडी सावरकर मानहानि मामले में अदालत ने राहुल गांधी का यूट्यूब वीडियो चलाने की अनुमति नहीं दी. (सांकेतिक तस्वीर)

राहुल गांधी के खिलाफ वीडी सावरकर पर कथित मानहानिकारक बयान के मामले में पुणे की विशेष एमपी-एमएलए अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने सावरकर के पोते सत्यकी सावरकर की उस अर्जी को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने 2023 के लंदन वाले कथित बयान का यूट्यूब वीडियो कोर्ट में चलाने की अनुमति मांगी थी. 

गवाही के दौरान 14 नवंबर को सबूत के तौर पर दी गई सीडी खाली निकली. इसके बाद सत्यकी के वकील संग्राम कोल्हटकर ने यूट्यूब का मूल लिंक चलाने की मांग की, लेकिन राहुल गांधी के वकील मिलिंद पवार ने इसका विरोध किया. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि शिकायतकर्ता ने सीडी के संबंध में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65-बी के अनुसार प्रमाण पत्र दाखिल किया है, लेकिन उसी प्रमाण पत्र का उपयोग यूट्यूब यूआरएल के लिए नहीं किया जा सकता है.

यह भी पढ़ें: राहुल गांधी पर झूठी गवाही का आरोप, सावरकर के परपोते ने पुणे कोर्ट में दी अर्जी

सम्बंधित ख़बरें

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर क्या बोले राहुल गांधी (Photo: @RahulGandhi)
बच्चों के लिए साफ हवा मांग रहीं मांओं से मिले राहुल गांधी, बोले- मोदी सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी 
rahul gandhi tejashwi yadav
बिहार में कांग्रेस की हार पर समीक्षा बैठक, 'हाईकमान' पर ही उठ गया सवाल 
सत्ता बंटवारे की चर्चा के बीच शिवकुमार ने कहा कि उनकी यह मुंबई यात्रा पारिवारिक थी (File Photo: PTI)
'मैं जल्दी में नहीं...', मुंबई में किसी राजनीतिक मीटिंग से डीके शिवकुमार ने किया इंकार 
Gen-Z पर जंग, युवा किसके संग? अंजना ओम कश्यप के साथ देखें हल्ला बोल 
कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार. (फाइल फोटो)
सिद्धारमैया Vs DKS: कर्नाटक में 'जाति' के बनाए अपने ही जाल में उलझे राहुल गांधी 

सत्यकी ने 27 नवंबर को एक अतिरिक्त सीडी चलाने की अर्जी दी, लेकिन जज अमोल शिंदे ने कहा कि रिकॉर्ड में ऐसी कोई सीडी मौजूद ही नहीं है. सत्यकी के वकील ने कोर्ट को बताया, '2023 में केस दर्ज होने पर हमने मूल वीडियो वाली सीडी और यूट्यूब लिंक दिया था. उस वक्त जज ने वीडियो देख भी लिया था. अब सीडी खाली है. हमने खाली सीडी और गायब अतिरिक्त सीडी की न्यायिक जांच की मांग की है.'

Advertisement

सत्यकी सावरकर का आरोप है कि राहुल गांधी ने लंदन में दावा किया था कि वीडी सावरकर ने अपनी किताब में लिखा है कि उन्होंने और उनके 5-6 दोस्तों ने एक मुस्लिम व्यक्ति को पीटा और उन्हें इससे खुशी हुई. उन्होंने कहा कि वीडी सावरकर ने कभी ऐसा कुछ नहीं लिखा और न ही ऐसी कोई घटना हुई. सत्यकी ने कहा कि राहुल गांधी ने मनगढ़ंत कहा​नी के जरिए वीडी सावरकर को बदनाम करने की कोशिश की.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement