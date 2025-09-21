PM Modi Speech Today: 'गर्व से कहो मैं स्वदेशी खरीदता हूं...' राष्ट्र के नाम संबोधन में बोले PM मोदी

4:22 PM (एक घंटा पहले)

PM Modi Speech Today: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक 11 बार कर चुके हैं देश के नाम संबोधन, हर बार दिया बड़ा संदेश

Posted by :- Anurag

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कार्यकाल में अब तक 11 बार देश के नाम संबोधन किया है. देश की बड़ी घटनाओं, फैसलों या आपात परिस्थितियों से जुड़े रहे हैं.

8 नवंबर 2016 – नोटबंदी की घोषणा.

27 मार्च 2019 – मिशन शक्ति (एंटी-सैटेलाइट मिसाइल परीक्षण).

24 मार्च 2020 – कोविड-19 लॉकडाउन की घोषणा.

14 अप्रैल 2020 – कोविड लॉकडाउन विस्तार.

12 मई 2020 – आत्मनिर्भर भारत आर्थिक पैकेज.

30 जून 2020 – अनलॉक 2.0 के दिशा-निर्देश.

20 अक्टूबर 2020 – कोविड संबंधित नीतियां.

7 जून 2021 – वैक्सीनेशन ड्राइव की प्रगति.

19 नवम्बर 2021 – तीन कृषि कानूनों की वापसी.

8 अगस्त 2019 – अनुच्छेद 370 हटाने के बाद बयान.

12 मई 2025 – ऑपरेशन सिंदूर (जानकारी आतंकवाद पर कार्रवाई के संबंध में).

इसके अलावा 15 अगस्त को हर साल – लाल किले से स्वतंत्रता दिवस के मौके पर संबोधित करते हैं.

