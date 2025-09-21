scorecardresearch
 
PM Modi Speech Today: 'गर्व से कहो मैं स्वदेशी खरीदता हूं...' राष्ट्र के नाम संबोधन में बोले PM मोदी

aajtak.in | नई दिल्ली | 21 सितंबर 2025, 5:41 PM IST

PM Modi Live: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया. उन्होंने 'न्यू जेनेरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स' पर देश को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि कल से देश में जीएसटी बचत उत्सव शुरू होने जा रहा है. हमें आत्मनिर्भर भारत की दिशा में आगे बढ़ना है. हर घर और हर दुकान में स्वदेशी की पहचान हो. इससे लघु, मध्यम और कुटीर उद्योगों को लाभ मिलेगा.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि त्योहारों के मौसम में सबका मुंह मीठा होगा (Photo: ITG) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि त्योहारों के मौसम में सबका मुंह मीठा होगा (Photo: ITG)

PM Modi Speech: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार शाम पांच बजे राष्ट्र को संबोधित किया. उन्होंने गरीबी को हराने, न्यू मिडिल क्लास, लघु, सूक्ष्म और कुटीर उद्योग, स्वदेशी, आत्मनिर्भर भारत और नवरात्रि उत्सव पर चर्चा की. 

उन्होंने कहा कि पिछले 11 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले और न्यू मिडिल क्लास में शामिल हुए.  नई जीएसटी दरों से गरीब और मध्यम वर्ग दोनों को लाभ मिलेगा. जीएसटी कम होने से MSMEs को डबल फायदा होगा. 

उन्होंने नागरिकों से मेड इन इंडिया उत्पाद खरीदने और स्वदेशी अपनाने का आह्वान किया है. कल से नवरात्रि के पहले दिन से देश में नेक्स्ट जेनरेशन जीएसटी रिफॉर्म लागू होने जा रहे हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के संबोधन में क्या कहा आप नीचे पढ़ सकते हैं. 

5:34 PM (11 मिनट पहले)

PM Modi Speech Live: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया है

Posted by :- Anurag

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले 11 साल में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया है. गरीबी से बाहर निकलकर ये लोग न्यू मिडिल क्लास का हिस्सा बन गए हैं. सरकार ने इस साल 12 लाख रुपये तक की इनकम को टैक्स फ्री किया, जिससे मध्यम वर्ग के जीवन में सरलता और सुविधा आई. इससे न सिर्फ न्यू मिडिल क्लास को फायदा मिलेगा, बल्कि गरीबों को भी जीएसटी में कटौती के जरिए डबल लाभ मिलेगा. 

5:30 PM (14 मिनट पहले)

PM Modi Speech Live: प्रधानमंत्री मोदी बोले MSMEs को होगा डबल फायदा

Posted by :- Anurag

पीएम मोदी ने कहा कि इस बचत उत्सव से घर बनाना, इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदना, स्कूटर या कार लेना और यात्रा करना सब आसान और सस्ता हो जाएगा. जीएसटी कम होने से माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज (MSMEs) को भी डबल फायदा होगा. उनकी बिक्री बढ़ेगी और टैक्स की बोझ कम होगा. यही देश की समृद्धि का आधार हैं.

5:27 PM (17 मिनट पहले)

PM Modi Speech Today: प्रधानमंत्री मोदी बोले- गर्व से कहो कि मैं स्वदेशी खरीदता हूं

Posted by :- Anurag

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जैसे देश की स्वतंत्रता को स्वदेशी के मंत्र ने ताकत दी, वैसे ही आज देश की समृद्धि को भी स्वदेशी से ही शक्ति मिलेगी. आज हमारी रोज़मर्रा की जिंदगी में कई विदेशी चीजें जुड़ गई हैं. हमें पता तक नहीं है कि हमारे जेब में कंघी विदेशी है या देसी. हमें इनसे मुक्ति पाना होगी और वही सामान खरीदना होगा जो मेड इन इंडिया हो, जिसमें हमारे देश के नौजवानों की मेहनत और हमारे बेटों-बेटियों का पसीना लगा हो.

पीएम मोदी ने नागरिकों से अपील की कि हर घर और हर दुकान को स्वदेशी का प्रतीक बनाना चाहिए. गर्व से कहो – मैं स्वदेशी खरीदता हूं. मैं स्वदेशी सामान बेचता हूं. यह हर भारतीय का मिजाज़ बनना चाहिए. जब ऐसा होगा, भारत तेजी से विकसित होगा.

5:24 PM (20 मिनट पहले)

PM Modi Speech Live: PM मोदी बोले - नेक्स्ट जेनरेशन रिफॉर्म की जरूरत

Posted by :- Anurag

प्रधानमंत्री ने कहा कि रिफॉर्म एक निरंतर प्रक्रिया है. समय और जरूरत बदलती है. इसलिए देश की वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए नेक्स्ट जेनरेशन जीएसटी रिफॉर्म लागू किए जा रहे हैं. ये बदलाव सभी के लिए राहत और अवसर लेकर आएंगे. 

5:22 PM (22 मिनट पहले)

PM Modi Speech Live: PM मोदी बोले - हम मेड इन इंडिया सामान ही खरीदें

Posted by :- Anurag

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लोगों को गर्व से कहना चाहिए की मैं स्वदेशी खरीदता हूं. हमें मेड इन इंडिया सामान खरीदना चाहिए. इससे छोटे व्यापारियों को लाभ मिलेगा. हमें आत्मनिर्भरता के रास्ते पर चलना ही होगा. जिन चीजों का निर्माण भारत में किया जा सकता है, उसे यहीं करें.
 

5:14 PM (30 मिनट पहले)

PM Modi Speech: PM मोदी बोले - 99 फीसदी चीजें अब 5 फीसदी जीएसटी के दायरे में आ गई

Posted by :- Anurag

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी में किए गए सुधारों से 99 फीसदी चीजें अब 5 फीसदी जीएसटी के दायरे में आ गई है. मध्यम वर्ग के जीवनी में इससे बदलाव आया है. अब ग़रीब को डबल बोनांजा मिल रहा है. पूरे देश के लिए एक जैसी टैक्स व्यवस्था होगी. जीएसटी कम होने से सपने पूरे करने में आसानी होगी.  

5:08 PM (37 मिनट पहले)

Modi Speech Live: प्रधानमंत्री मोदी बोले- टैक्स की जाल में उलझे लोगों को फायदा मिलेगा

Posted by :- Anurag

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बचत उत्सव से हर देशवासी का पैसा बचेगा. कल से देश में जीएसटी बचत उत्सव की शुरुआत हो रही है. कल से हर घर में खुशियां बढ़ेंगी. केंद्र और राज्यों की वजह से ये संभव हो सका है. हर राज्य की शंका समाधान किया गया है. वन नेशन, वन टैक्स का सपना साकार होगा. टैक्स के जाल से परेशानी होती थी, लेकिन जीएसटी रिफॉर्म से सब कुछ आसान बन गया. 

5:03 PM (41 मिनट पहले)

PM Modi Speech: देश को बचत उत्सव की शुभकामनाएं

Posted by :- Anurag

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम संबोधन में नवरात्रि के शुभारंभ की घोषणा करते हुए देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दीं. उन्होंने बताया कि 22 सितंबर से नवरात्रि का प्रथम दिवस है और इसी दिन से नया नेक्स्ट जेनेरेशन जीएटी लागू किया जाएगा. प्रधानमंत्री ने इस अवसर को विशेष बताते हुए कहा कि यह केवल एक त्योहार का समय नहीं, बल्कि आर्थिक विकास और कर प्रणाली में सुधार का भी महत्वपूर्ण फेज है.

4:22 PM (एक घंटा पहले)

PM Modi Speech Today: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक 11 बार कर चुके हैं देश के नाम संबोधन, हर बार दिया बड़ा संदेश

Posted by :- Anurag

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कार्यकाल में अब तक 11 बार देश के नाम संबोधन किया है. देश की बड़ी घटनाओं, फैसलों या आपात परिस्थितियों से जुड़े रहे हैं.

8 नवंबर 2016 – नोटबंदी की घोषणा.
27 मार्च 2019 – मिशन शक्ति (एंटी-सैटेलाइट मिसाइल परीक्षण).
24 मार्च 2020 – कोविड-19 लॉकडाउन की घोषणा.
14 अप्रैल 2020 – कोविड लॉकडाउन विस्तार.
12 मई 2020 – आत्मनिर्भर भारत आर्थिक पैकेज.
30 जून 2020 – अनलॉक 2.0 के दिशा-निर्देश.
20 अक्टूबर 2020 – कोविड संबंधित नीतियां.
7 जून 2021 – वैक्सीनेशन ड्राइव की प्रगति.
19 नवम्बर 2021 – तीन कृषि कानूनों की वापसी.
8 अगस्त 2019 – अनुच्छेद 370 हटाने के बाद बयान.
12 मई 2025 – ऑपरेशन सिंदूर (जानकारी आतंकवाद पर कार्रवाई के संबंध में).

इसके अलावा 15 अगस्त को हर साल – लाल किले से स्वतंत्रता दिवस के मौके पर संबोधित करते हैं.
 

4:15 PM (एक घंटा पहले)

PM Modi Speech Today: शाम पांच बजे प्रधानमंत्री मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन

Posted by :- Anurag

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम पांच बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे. उनके इस संबोधन को लेकर देश भर में कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं. हर बार की तरह इस बार भी सस्पेंस बना हुआ है कि वे किन महत्वपूर्ण विषयों पर वह अपने विचार साझा करेंगे. 

प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक्स पर पोस्ट करते हुए जानकारी दी कि प्रधानमंत्री मोदी शाम पांच बजे देश को संबोधित करेंगे. इस पोस्ट में और कोई भी जानकारी नहीं दी गई.

 

