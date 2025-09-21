PM Modi Speech Today: 'गर्व से कहो मैं स्वदेशी खरीदता हूं...' राष्ट्र के नाम संबोधन में बोले PM मोदी

PM Modi Speech: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार शाम पांच बजे राष्ट्र को संबोधित किया. उन्होंने गरीबी को हराने, न्यू मिडिल क्लास, लघु, सूक्ष्म और कुटीर उद्योग, स्वदेशी, आत्मनिर्भर भारत और नवरात्रि उत्सव पर चर्चा की.
उन्होंने कहा कि पिछले 11 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले और न्यू मिडिल क्लास में शामिल हुए. नई जीएसटी दरों से गरीब और मध्यम वर्ग दोनों को लाभ मिलेगा. जीएसटी कम होने से MSMEs को डबल फायदा होगा.
उन्होंने नागरिकों से मेड इन इंडिया उत्पाद खरीदने और स्वदेशी अपनाने का आह्वान किया है. कल से नवरात्रि के पहले दिन से देश में नेक्स्ट जेनरेशन जीएसटी रिफॉर्म लागू होने जा रहे हैं.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के संबोधन में क्या कहा आप नीचे पढ़ सकते हैं.
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले 11 साल में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया है. गरीबी से बाहर निकलकर ये लोग न्यू मिडिल क्लास का हिस्सा बन गए हैं. सरकार ने इस साल 12 लाख रुपये तक की इनकम को टैक्स फ्री किया, जिससे मध्यम वर्ग के जीवन में सरलता और सुविधा आई. इससे न सिर्फ न्यू मिडिल क्लास को फायदा मिलेगा, बल्कि गरीबों को भी जीएसटी में कटौती के जरिए डबल लाभ मिलेगा.
पीएम मोदी ने कहा कि इस बचत उत्सव से घर बनाना, इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदना, स्कूटर या कार लेना और यात्रा करना सब आसान और सस्ता हो जाएगा. जीएसटी कम होने से माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज (MSMEs) को भी डबल फायदा होगा. उनकी बिक्री बढ़ेगी और टैक्स की बोझ कम होगा. यही देश की समृद्धि का आधार हैं.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जैसे देश की स्वतंत्रता को स्वदेशी के मंत्र ने ताकत दी, वैसे ही आज देश की समृद्धि को भी स्वदेशी से ही शक्ति मिलेगी. आज हमारी रोज़मर्रा की जिंदगी में कई विदेशी चीजें जुड़ गई हैं. हमें पता तक नहीं है कि हमारे जेब में कंघी विदेशी है या देसी. हमें इनसे मुक्ति पाना होगी और वही सामान खरीदना होगा जो मेड इन इंडिया हो, जिसमें हमारे देश के नौजवानों की मेहनत और हमारे बेटों-बेटियों का पसीना लगा हो.
पीएम मोदी ने नागरिकों से अपील की कि हर घर और हर दुकान को स्वदेशी का प्रतीक बनाना चाहिए. गर्व से कहो – मैं स्वदेशी खरीदता हूं. मैं स्वदेशी सामान बेचता हूं. यह हर भारतीय का मिजाज़ बनना चाहिए. जब ऐसा होगा, भारत तेजी से विकसित होगा.
प्रधानमंत्री ने कहा कि रिफॉर्म एक निरंतर प्रक्रिया है. समय और जरूरत बदलती है. इसलिए देश की वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए नेक्स्ट जेनरेशन जीएसटी रिफॉर्म लागू किए जा रहे हैं. ये बदलाव सभी के लिए राहत और अवसर लेकर आएंगे.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लोगों को गर्व से कहना चाहिए की मैं स्वदेशी खरीदता हूं. हमें मेड इन इंडिया सामान खरीदना चाहिए. इससे छोटे व्यापारियों को लाभ मिलेगा. हमें आत्मनिर्भरता के रास्ते पर चलना ही होगा. जिन चीजों का निर्माण भारत में किया जा सकता है, उसे यहीं करें.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी में किए गए सुधारों से 99 फीसदी चीजें अब 5 फीसदी जीएसटी के दायरे में आ गई है. मध्यम वर्ग के जीवनी में इससे बदलाव आया है. अब ग़रीब को डबल बोनांजा मिल रहा है. पूरे देश के लिए एक जैसी टैक्स व्यवस्था होगी. जीएसटी कम होने से सपने पूरे करने में आसानी होगी.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बचत उत्सव से हर देशवासी का पैसा बचेगा. कल से देश में जीएसटी बचत उत्सव की शुरुआत हो रही है. कल से हर घर में खुशियां बढ़ेंगी. केंद्र और राज्यों की वजह से ये संभव हो सका है. हर राज्य की शंका समाधान किया गया है. वन नेशन, वन टैक्स का सपना साकार होगा. टैक्स के जाल से परेशानी होती थी, लेकिन जीएसटी रिफॉर्म से सब कुछ आसान बन गया.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम संबोधन में नवरात्रि के शुभारंभ की घोषणा करते हुए देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दीं. उन्होंने बताया कि 22 सितंबर से नवरात्रि का प्रथम दिवस है और इसी दिन से नया नेक्स्ट जेनेरेशन जीएटी लागू किया जाएगा. प्रधानमंत्री ने इस अवसर को विशेष बताते हुए कहा कि यह केवल एक त्योहार का समय नहीं, बल्कि आर्थिक विकास और कर प्रणाली में सुधार का भी महत्वपूर्ण फेज है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कार्यकाल में अब तक 11 बार देश के नाम संबोधन किया है. देश की बड़ी घटनाओं, फैसलों या आपात परिस्थितियों से जुड़े रहे हैं.
8 नवंबर 2016 – नोटबंदी की घोषणा.
27 मार्च 2019 – मिशन शक्ति (एंटी-सैटेलाइट मिसाइल परीक्षण).
24 मार्च 2020 – कोविड-19 लॉकडाउन की घोषणा.
14 अप्रैल 2020 – कोविड लॉकडाउन विस्तार.
12 मई 2020 – आत्मनिर्भर भारत आर्थिक पैकेज.
30 जून 2020 – अनलॉक 2.0 के दिशा-निर्देश.
20 अक्टूबर 2020 – कोविड संबंधित नीतियां.
7 जून 2021 – वैक्सीनेशन ड्राइव की प्रगति.
19 नवम्बर 2021 – तीन कृषि कानूनों की वापसी.
8 अगस्त 2019 – अनुच्छेद 370 हटाने के बाद बयान.
12 मई 2025 – ऑपरेशन सिंदूर (जानकारी आतंकवाद पर कार्रवाई के संबंध में).
इसके अलावा 15 अगस्त को हर साल – लाल किले से स्वतंत्रता दिवस के मौके पर संबोधित करते हैं.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम पांच बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे. उनके इस संबोधन को लेकर देश भर में कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं. हर बार की तरह इस बार भी सस्पेंस बना हुआ है कि वे किन महत्वपूर्ण विषयों पर वह अपने विचार साझा करेंगे.
प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक्स पर पोस्ट करते हुए जानकारी दी कि प्रधानमंत्री मोदी शाम पांच बजे देश को संबोधित करेंगे. इस पोस्ट में और कोई भी जानकारी नहीं दी गई.