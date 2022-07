Andhra Pradesh: पीएम मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक, हेलिकॉप्टर के पास उड़ते मिले काले रंग के गुब्बारे!

पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) आज सोमवार को स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती समारोह में शामिल होने आंध्र प्रदेश पहुंचे. इस मौके पर उन्होंने यहां अल्लूरी सीताराम राजू की 30 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का भी अनावरण किया. लेकिन इसी बीच पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक (Security Breach) का मामला भी चर्चा में आ गया.

बताया जा रहा है कि विजयवाड़ा में पीएम के हेलिकॉप्टर की दिशा में काले रंग के गुब्बारे (Black Balloons) उड़ते हुए देखे गए. जिसके बाद प्रशासन सतर्क हो गया. विजयवाड़ा कमिश्नर कांथी राणा के मुताबिक, प्रधानमंत्री का हेलिकॉप्टर से करीब 2 किलोमीटर की दूरी से कांग्रेस के तीन कार्यकर्ताओं ने काले गुब्बारे छोड़े. जिसको लेकर मामला भी दर्ज कर लिया गया है और अब तक तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है. बताया जा रहा है कि कांग्रेस नेताओं ने काले गुब्बारे दिखाकर पीएम मोदी का विरोध करने का राष्ट्रव्यापी आह्वान किया था.





#WATCH | A Congress worker released black balloons moments after PM Modi's chopper took off, during his visit to Andhra Pradesh.



(Source: unverified) pic.twitter.com/ZYRlAyUcZK