scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

डोनाल्ड ट्रंप से पीएम मोदी की हुई बात, बताया इन मुद्दों पर हुई चर्चा

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बातचीत की. दोनों नेताओं ने भारत-अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में प्रगति की समीक्षा की. उन्होंने व्यापार, रक्षा, ऊर्जा और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों में सहयोग विस्तारित करने पर संतुष्टि जताई.

Advertisement
X
PM मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की फोन पर बातचीत. (File Photo: ITG)
PM मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की फोन पर बातचीत. (File Photo: ITG)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर लंबी बातचीत की. बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने भारत-अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी (Comprehensive Global Strategic Partnership) में हुई प्रगति की समीक्षा की और हर क्षेत्र में निरंतर मजबूत होते द्विपक्षीय सहयोग पर संतोष व्यक्त किया. इस बारे में प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया हैंडल पर जानकारी दी है.

बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के लिए साझा प्रयासों में गति बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया. उन्होंने 'COMPACT' (Catalyzing Opportunities for Military Partnership, Accelerated Commerce & Technology) को लागू करने के लिए क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, ऊर्जा, रक्षा और सुरक्षा समेत प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग को नई ऊंचाई देने पर चर्चा हुई. दोनों नेताओं ने इस बात पर संतुष्टि जताई कि हर क्षेत्र में सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है.

पीएम नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई अपनी बातचीत के बारे में जानकारी देते हुए एक्स पर लिखा, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ बहुत ही गर्मजोशी और शानदारी बातचीत हुई. हमने द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की और क्षेत्रीय, इंटरनेशनल घटनाक्रमों पर चर्चा की.

पीएम ने आगे बताया कि भारत और अमेरिका वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement