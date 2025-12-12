तीन देशों के दौरे पर जाएंगे PM मोदी, करेंगे जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान की यात्रा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 से 18 दिसंबर, 2025 तक जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान के दौरे पर रहेंगे. इस यात्रा का उद्देश्य मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में भारत की महत्वपूर्ण साझेदारियों को और गहरा करना है. दौरे के पहले चरण में प्रधानमंत्री मोदी 15-16 दिसंबर को हाशमी राजतंत्र वाले जॉर्डन जाएंगे. यह दौरा जॉर्डन के सम्राट हिज मैजेस्टी किंग अब्दुल्ला II बिन अल हुसैन के निमंत्रण पर हो रहा है.

भारत-जॉर्डन संबंधों के 75 साल

पीएम मोदी किंग अब्दुल्ला II से मुलाकात करेंगे और भारत–जॉर्डन संबंधों की समीक्षा करेंगे तथा क्षेत्रीय घटनाक्रमों पर विचार साझा करेंगे. यह दौरा दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रहा है और यह द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने, नई साझेदारी के अवसर तलाशने और क्षेत्र में शांति, समृद्धि, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराने का अवसर प्रदान करेगा.

पहली बार इथियोपिया जाएंगे पीएम मोदी

इसके बाद पीएम मोदी 16-17 दिसंबर को इथियोपिया के लिए रवाना होंगे. यह दौरा इथियोपियाई प्रधानमंत्री डॉ. अबी अहमद अली के निमंत्रण पर हो रहा है. यह मोदी का फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इथियोपिया का पहला दौरा होगा.

17-18 दिसंबर को करेंगे ओमान का दौरा

यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी 17-18 दिसंबर को ओमान का दौरा करेंगे, यह दौरा ओमान के सुल्तान हिज़ मैजेस्टी सुल्तान हायतम बिन तारिक के निमंत्रण पर हो रहा है. यह पीएम मोदी का ओमान का दूसरा दौरा है और दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों की 70वीं वर्षगांठ का प्रतीक भी है. भारत और ओमान के बीच ऐतिहासिक व्यापार, सांस्कृतिक संबंध और मजबूत पीपल-टू-पीपल कनेक्शन पर आधारित व्यापक रणनीतिक साझेदारी है.

