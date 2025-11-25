PM Modi Ayodhya Ram Temple Flag Hoisting LIVE Updates: आज से राम मंदिर पर लहराएगा धर्मध्वज, सज गई अयोध्या नगरी, पीएम मोदी होंगे शामिल, जुटेंगे साधु-संत

PM Narendra Modi Ayodhya Visit Live: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अयोध्या के रामलला मंदिर पहुंचने वाले हैं. उनका यह दौरा आध्यात्मिक रूप से भी बेहद खास है, क्योंकि वे मंदिर परिसर में पूजा-अर्चना करेंगे और दोपहर 12 बजे मंदिर के शिखर पर भगवा ध्वज फहराएंगे. यह ध्वजारोहण मंदिर निर्माण की पूर्णता और एक बड़े सांस्कृतिक उत्सव का प्रतीक माना जा रहा है.
उनका कार्यक्रम सुबह करीब 10 बजे सप्त मंदिर से शुरू होगा. दोपहर ठीक 12 बजे पीएम मोदी रामलला मंदिर के शिखर पर भगवा ध्वज फहराएंगे.
मोदी अयोध्या एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर द्वारा साकेत विश्वविद्यालय पहुंचेंगे. वहां से वे एक बड़े रोड शो के जरिए राम मंदिर जाएंगे. सुरक्षा बेहद कड़ी रहेगी और मंदिर परिसर में प्रवेश सिर्फ क्यूआर कोड आमंत्रित मेहमानों को ही मिलेगा. आम जनता के प्रवेश पर रोक रहेगी.
2024 में 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचे थे, जहां उन्होंने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह की अध्यक्षता की थी.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम क़रीब चार घंटे अयोध्या में होगा. सुबह 10 बजे सप्तमंदिर से दर्शन-पूजन की शुरुआत होगी. फिर शेषावतार और माता अन्नपूर्णा मंदिर के दर्शन. फिर राम दरबार गर्भगृह में पूजा होगी. दोपहर 12 बजे मंदिर शिखर पर भगवा ध्वज फहराया जाएगा.
प्रधानमंत्री भव्य रोड शो के बाद सभा को संबोधित करेंगे. दोपहर 2 बजे तक कार्यक्रम का समापन होगा.