PM Modi Kurukshetra Visit Live: हरियाणा के कुरुक्षेत्र पहुंचे पीएम मोदी... कई अलग-अलग कार्यक्रमों में होंगे शामिल

कमलजीत संधू | नई दिल्ली | 25 नवंबर 2025, 3:57 PM IST

PM Modi News Live Updates: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मंगलवार को हरियाणा के कुरुक्षेत्र में कई महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं. पीएम पहले भगवान श्रीकृष्ण के पवित्र शंख के सम्मान में नवनिर्मित ‘पांचजन्य’ का लोकार्पण करेंगे. फिर गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित विशेष समारोह में शामिल होंगे.

PM Modi News Live Updates: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मंगलवार को हरियाणा के कुरुक्षेत्र में कई महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं. नौवें सिख गुरु, गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित विशेष समारोह इस दौरे का प्रमुख आकर्षण है. शाम 4:30 बजे पीएम गुरु तेग बहादुर के शहीदी दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे और उपस्थित जनसभा को संबोधित करेंगे.

प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट कर गुरु तेग बहादुर को श्रद्धांजलि दी और अपने कुरुक्षेत्र दौरे का पूरा कार्यक्रम भी साझा किया था.

प्रधानमंत्री ने लिखा था, “हरियाणा की पुण्यभूमि कुरुक्षेत्र में कल शाम कई कार्यक्रमों का हिस्सा बनूंगा. करीब 4 बजे भगवान श्रीकृष्ण के पवित्र शंख के सम्मान में नवनिर्मित ‘पांचजन्य’ के लोकार्पण के बाद महाभारत अनुभव केंद्र जाने का सौभाग्य प्राप्त होगा. लगभग 4:30 बजे श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर आयोजित विशेष कार्यक्रम में सहभागी बनूंगा. यहां उनके सम्मान में विशेष सिक्का और स्मारक डाक टिकट जारी किया जाएगा. इसके बाद पवित्र ब्रह्म सरोवर में पूजा-अर्चना का भी सुअवसर मिलेगा.”

कुरुक्षेत्र में सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम

प्रधानमंत्री के आगमन को देखते हुए पूरा जिला हाई अलर्ट पर है. 14 IPS अधिकारी, 54 DSP और लगभग 5,000 पुलिसकर्मी सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात किए गए हैं. पुलिस की टीमें कार्यक्रम स्थलों, मार्गों और गीता महोत्सव परिसर की निगरानी कर रही हैं. DGP ओ.पी. सिंह ने सुबह व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर स्पष्ट निर्देश दिया कि पीएम की यात्रा के दौरान जरा भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. शहर भर में हाई-रेजोल्यूशन CCTV से निगरानी बढ़ा दी गई है, जबकि ड्रोन और ग्लाइडर के उड़ान पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है.

ब्रह्मसरोवर में दर्शन-पूजन करेंगे पीएम

दौरे के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री शाम 5:45 बजे ब्रह्मसरोवर में दर्शन-पूजन करेंगे. यह कार्यक्रम अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 के बीच हो रहा है, जिसके कारण कुरुक्षेत्र में धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सव का माहौल और अधिक भव्य हो गया है.

3:57 PM (23 मिनट पहले)

कुरुक्षेत्र पहुंचा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हेलिकॉप्टर

Posted by :- Rahul Chauhan

PM Modi Kurukshetra Visit Live: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हेलिकॉप्टर कुरुक्षेत्र पहुंच चुका है. उनके आगमन के साथ ही पूरे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था और तैयारियों को और सख्त कर दिया गया है. पीएम मोदी यहां निर्धारित कार्यक्रमों में शामिल होंगे, जिनमें ‘पांचजन्य’ के लोकार्पण से लेकर महाभारत अनुभव केंद्र का भ्रमण और गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर आयोजित विशेष समागम भी शामिल है.

