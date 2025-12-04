Parliament Winter Session Live: संसद में आज फिर हंगामे के आसार, SIR के बाद अब प्रदूषण पर रार

संसद के शीतकालीन सत्र में विपक्ष लगातार कई मुद्दे उठा रहा है. अभी तक SIR और BLO की मृत्यु का मुद्दा चर्चा में रहा है. इसके साथ ही संचार साथी ऐप ने भी संसद सत्र को हंगामेदार बनाया. हालांकि इस ऐप वाले मसले सरकार का U टर्न आ चुका है, फिर भी इस पर चर्चा जारी है. बुधवार का दिन कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी के कारण उठे प्रिविलेज मोशन के भी नाम रहा. उनके बयान से सुर्खियां बटोरीं और वार-पलटवार का दौर जारी रहा.

आज गुरुवार को चौथा दिन है. शुरुआती दो दिन हंगामेदार रहे तो इस बीच बुधवार का तीसरा दिन शांतिपूर्ण रहा. संसद के भीतर सदन की कार्यवाही शांति से चलती रही लेकिन बाहर हंगामा भी होता रहा. विपक्ष ने प्रदूषण, मनरेगा और श्रम कानून के मुद्दों पर प्रदर्शन किया. चौथे दिन की शुरुआत भी प्रदूषण के मुद्दे से ही होने जा रही है. संसद की कार्यवाही से जुड़े पल-पल के अपडेट्स यहां जानिए.