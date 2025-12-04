Parliament Winter Session Live: संसद में आज फिर हंगामे के आसार, SIR के बाद अब प्रदूषण पर रार

संसद के शीतकालीन सत्र में विपक्ष लगातार कई मुद्दे उठा रहा है. अभी तक SIR और BLO की मृत्यु का मुद्दा चर्चा में रहा है. इसके साथ ही संचार साथी ऐप ने भी संसद सत्र को हंगामेदार बनाया. हालांकि इस ऐप वाले मसले सरकार का U टर्न आ चुका है, फिर भी इस पर चर्चा जारी है. बुधवार का दिन कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी के कारण उठे प्रिविलेज मोशन के भी नाम रहा. उनके बयान से सुर्खियां बटोरीं और वार-पलटवार का दौर जारी रहा.
आज गुरुवार को चौथा दिन है. शुरुआती दो दिन हंगामेदार रहे तो इस बीच बुधवार का तीसरा दिन शांतिपूर्ण रहा. संसद के भीतर सदन की कार्यवाही शांति से चलती रही लेकिन बाहर हंगामा भी होता रहा. विपक्ष ने प्रदूषण, मनरेगा और श्रम कानून के मुद्दों पर प्रदर्शन किया. चौथे दिन की शुरुआत भी प्रदूषण के मुद्दे से ही होने जा रही है. संसद की कार्यवाही से जुड़े पल-पल के अपडेट्स यहां जानिए.
दिल्ली में जहरीली हवा के मुद्दे पर आज विपक्षी सांसद संसद परिसर स्थित मकर द्वार पर सुबह 10:30 बजे जोरदार प्रदर्शन करेंगे. कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों के सांसदों ने ऐलान किया है कि जब तक केंद्र सरकार दिल्ली के वायु प्रदूषण को राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित नहीं करती और ठोस कदम नहीं उठाती, तब तक वे सड़क से संसद तक आवाज उठाते रहेंगे.
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद बी. माणिक्कम टैगोर ने दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि दिल्ली की हवा जहरीली हो चुकी है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी इस संकट को स्वीकार करने को भी तैयार नहीं हैं. सांसद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए लिखा, “दिल्ली की हवा जहरीली हो चुकी है, लेकिन मोदी इस संकट को मानने से भी इनकार कर रहे हैं. 11 साल, जीरो कार्रवाई — सिर्फ आरोप-प्रत्यारोप का खेल. बस बहुत हुआ. अब हमें संसद के बाहर आवाज उठानी होगी ताकि यह सरकार समस्या को स्वीकार करे और कार्रवाई करे. दिल्ली को बहाने नहीं, स्वच्छ हवा चाहिए.
कांग्रेस सांसद विजयकुमार उर्फ विजय वसंत ने लोकसभा में दिल्ली-एनसीआर और उत्तर भारत के बड़े हिस्सों में वायु प्रदूषण के मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया. सांसद ने सरकार से मांग की कि दिल्ली के वायु संकट को राष्ट्रीय जन स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया जाए, सभी निगरानी स्टेशन बहाल किए जाएं, प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और विज्ञान-आधारित राष्ट्रीय स्वच्छ वायु योजना शुरू की जाए. उन्होंने चेतावनी दी कि हर देरी लोगों की जान को खतरे में डाल रही है और संसद को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए.