Parliament Winter Session Live: श्रम कानूनों पर संसद परिसर में प्रदर्शन, सोनिया-प्रियंका समेत समूचा विपक्ष हुआ शामिल

पहले SIR पर बात करो... तीसरे दिन की कार्यवाही से पहले संजय सिंह ने केंद्र पर साधा निशाना

Posted by :- Vikas Kumar Porwal

आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने संसद सत्र की तीसरी दिन का कार्यवाही शुरू होने से पहले तल्ख तेवर दिखाए हैं. उन्होंने एक पोस्ट में लिखा, ' जिनके पुरखों ने देश के साथ गद्दारी की, क्रांतिकारियों के खिलाफ मुखबिरी की. तिरंगे का विरोध किया. 52 साल तक RSS ने तिरंगा झंडा नहीं फहराया. वो सदन में 'वंदेमातरम्' पर चर्चा चाहते हैं. हम तैयार हैं. लेकिन जिस SIR में मोदी सरकार ने 30 BLOs की हत्या की पहले उस पर बात करो.'

आप सांसद की इस पोस्ट के बाद संसद सत्र का तीसरा दिन भी हंगामेदार रहने के आसार हैं. SIR का मुद्दा आज भी गरमा सकता है.