लाइव अपडेट

Parliament Winter Session Live: श्रम कानूनों पर संसद परिसर में प्रदर्शन, सोनिया-प्रियंका समेत समूचा विपक्ष हुआ शामिल

aajtak.in | नई दिल्ली | 03 दिसंबर 2025, 11:04 AM IST

Parliament Winter Session Day 3 Live Updates: संसद के चालू शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है. पहले दिन एसआईआर पर रार खुलकर दिखी थी. दूसरे दिन की कार्यवाही शुरू होने से पहले सरकार बीच का रास्ता निकालने की कवायद होती रही. इसके साथ ही अब संचार साथी के मुद्दे पर विपक्ष के तेवर तल्ख हो गए हैं. संसद सत्र से जुड़े ताजा अपडेट्स यहां देखें.

वहीं, राज्यसभा में भी विपक्ष के वॉकआउट के बाद जीरो ऑवर और स्पेशल मेंशन की कार्यवाही चली. दूसरे दिन की कार्यवाही में बीच का रास्ता निकालने पर बात हो रही थी, लेकिन दूसरा दिन संचार साथी ऐप के मुद्दे के नाम रहा. इस मामले पर एक बार फिर विपक्ष ने तल्ख तेवर दिखलाए.

10:09 AM (एक घंटा पहले)

हम चाहते हैं संसद सुचारु रूप से चले : कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर

कांग्रेस सांसद माणिकम टैगोर ने कहा, 'हम चाहते हैं कि संसद सुचारु रूप से चले और चर्चाएं हों. हम एसआईआर (SIR) पर चर्चा चाहते हैं, जो लोकतंत्र पर हमला है, 'वोट चोरी' पर चर्चा चाहते हैं, जहां चुनाव आयोग खुद एजेंट बन गया है. जिन 12 राज्यों में एसआईआर हो रहा है, वहां बीएलओ मर रहे हैं, आत्महत्याएं हो रही हैं. फिर दिल्ली ब्लास्ट, आंतरिक सुरक्षा, दिल्ली प्रदूषण जैसे कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन्हें हम उठाना चाहते हैं...'

9:55 AM (एक घंटा पहले)

पहले SIR पर बात करो... तीसरे दिन की कार्यवाही से पहले संजय सिंह ने केंद्र पर साधा निशाना

आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने संसद सत्र की तीसरी दिन का कार्यवाही शुरू होने से पहले तल्ख तेवर दिखाए हैं. उन्होंने एक पोस्ट में लिखा, ' जिनके पुरखों ने देश के साथ गद्दारी की, क्रांतिकारियों के खिलाफ मुखबिरी की. तिरंगे का विरोध किया. 52 साल तक RSS ने तिरंगा झंडा नहीं फहराया. वो सदन में 'वंदेमातरम्' पर चर्चा चाहते हैं. हम तैयार हैं. लेकिन जिस SIR में मोदी सरकार ने 30 BLOs की हत्या की पहले उस पर बात करो.'

आप सांसद की इस पोस्ट के बाद संसद सत्र का तीसरा दिन भी हंगामेदार रहने के आसार हैं. SIR का मुद्दा आज भी गरमा सकता है.

