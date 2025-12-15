पीएम मोदी को लेकर कांग्रेस की रैली में लगे नारे पर संसद में हंगामा, नड्डा बोले- माफी मांगें सोनिया गांधी

संसद के चालू शीतकालीन सत्र के दौरान सोमवार को राज्यसभा में 'मोदी तेरी...' नारे पर जोरदार हंगामा हुआ. कार्यवाही शुरू होते ही सत्तापक्ष के सांसदों ने एक दिन पहले दिल्ली के रामलीला मैदान में हुई रैली के दौरान पीएम मोदी के लिए लगे नारों का मुद्दा उठाया. संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष से माफी मांगने की मांग की. वहीं, राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा ने कहा कि इस तरह के नारे कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाते हैं.

और पढ़ें

जेपी नड्डा ने कहा कि 'मोदी तेरी...' इस तरह के नारे और पीएम मोदी की मुत्यृ की कामना करना निंदनीय है. उन्होंने कहा कि इसके लिए सोनिया गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए. वहीं, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से माफी की डिमांड की है और आरोप लगाया है कि कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जान को लेकर धमकी दी है.

किरेन रिजिजू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि कांग्रेस की दिल्ली रैली में पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री की कब्र खोदने की धमकी दी, जो भारतीय लोकतंत्र में दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद घटना है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को कांग्रेस कार्यकर्ताओं की प्रधानमंत्री की जान को लेकर धमकी के लिए माफी मांगनी चाहिए. दोनों नेताओं को सदन पटल से देश से माफी मांगनी चाहिए. यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खुलेआम प्रधानमंत्री मोदी की कब्र खोदने की बात कही.

Advertisement

संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी हैं, कोई दुश्मन नहीं. हम अलग-अलग विचारधाराओं का प्रचार करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के सपने के अनुसार एक विकसित भारत के लिए साथ काम करते हैं. उन्होंने कहा कि राजनीतिक मतभेदों के बावजूद नेता सार्वजनिक मंचों पर एक-दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं और आलोचना भी अलग-अलग तरीकों से करते हैं. रिजिजू ने कहा कि हम अलग-अलग तरीके से एक-दूसरे का विरोध करते हैं, लेकिन कभी एक-दूसरे को मारने की बात नहीं सोचते और ना ही ऐसी बातें करते हैं.

उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि यह कैसी मानसिकता है. कैसी परंपरा है कि कुछ लोग खुलेआम राजनीतिक विरोधियों को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं? रिजिजू ने कहा कि नरेंद्र मोदी 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं. पूरी दुनिया प्रधानमंत्री मोदी का सम्मान करती है, पूरा भारत उनका सम्मान करता है लेकिन अगर विपक्ष के कुछ लोग प्रधानमंत्री को जान से मारने की धमकी देते हैं तो यह बेहद दुखद है. उन्होंने कहा कि सिर्फ इस घटना की निंदा कर देने से बात खत्म नहीं होगी.

प्रियंका गांधी बोलीं- मंच पर ऐसा नहीं हुआ

पीएम मोदी को लेकर नारे पर संसद में संग्राम के बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा है कि मंच पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ. उन्होंने कहा कि हम लोग आपस में बात कर रहे थे कि किसने कहा ये सब, हमें तो मालूम ही नहीं है. फिर पता चला कि पब्लिक में किसी ने इंटरव्यू दिया है. प्रियंका गांधी ने कहा कि पब्लिक में कोई कह रहा है. कोई कार्यकर्ता है या कौन है, किसी को मालूम नहीं है. उन्होंने सत्तापक्ष को घेरते हुए कहा कि ये चर्चा करना ही नहीं चाहते, जीरो ञवर में यह सब उठा रहे हैं.

---- समाप्त ----