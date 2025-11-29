नेशनल हेराल्ड केस: ED की चार्जशीट पर राउज एवेन्यू कोर्ट का निर्णय टला, अब 16 दिसंबर को आएगा फैसला

नेशनल हेराल्ड से जुड़े बहुचर्चित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कानूनी कार्रवाई पर अगला अहम पड़ाव अब 16 दिसंबर को तय होगा. राउज एवेन्यू कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय की चार्जशीट पर संज्ञान लेने के फैसले को टाल दिया है. इस मामले में गांधी परिवार सहित कई लोगों के नाम शामिल हैं, जिस पर सियासी बयानबाजी भी तेज है.

नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय की चार्जशीट पर संज्ञान लेने पर अपना फैसला फिलहाल टाल दिया है. अब इस मामले में अदालत 16 दिसंबर को आदेश सुनाएगी.

सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा आरोपी

इस केस में प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी चार्जशीट में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, सुनील भंडारी, यंग इंडियन और डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड को आरोपी बनाया है. ईडी ने एसोसिएटेड जर्नल्स (AJL) की 2 हजार करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की संपत्तियों को गलत तरीके से हड़पने का आरोप लगाया है.

कांग्रेस ने बताया- राजनीतिक बदले की कार्रवाई

एजेंसी का दावा है कि जांच में फर्जीवाड़े और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े पुख्ता सबूत सामने आए हैं. वहीं इस मामले में कांग्रेस की ओर से दलील दी गई कि ईडी की कार्रवाई राजनीतिक बदले की भावना से की गई है. कांग्रेस का कहना है कि यह मामला पूरी तरह से राजनीतिक है. दूसरी ओर ईडी इसे गंभीर आर्थिक अपराध बता रही है. अब सभी की नजरें 16 दिसंबर को आने वाले कोर्ट के फैसले पर टिकी हैं.

