बेंगलुरु: ED ने पूर्व MUDA कमिश्नर दिनेश कुमार को अवैध साइट आवंटन मामले में किया गिरफ्तार

बेंगलुरु में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पूर्व MUDA कमिश्नर दिनेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया है. यह गिरफ्तारी कथित अवैध साइट आवंटन के आरोपों से जुड़े मामले में हुई है.

जानकारी के मुताबिक, लोकायुक्त अधिकारियों की ओर से जांच की अनुमति मांगे जाने के बाद राज्य सरकार ने मंगलवार को ही दिनेश कुमार के खिलाफ जांच की मंजूरी दी थी. इसके तुरंत बाद ED की टीम ने कार्रवाई करते हुए उन्हें हिरासत में ले लिया.

इससे पहले ED पहले ही दिनेश कुमार की कई संपत्तियों को अटैच कर चुका है. अधिकारियों का कहना है कि इन संपत्तियों का मूल्यांकन किया जा रहा है और यह जांच का हिस्सा है.

मंगलवार सुबह ही दिनेश कुमार को पूछताछ के लिए ED के समक्ष पेश होने का नोटिस दिया गया था. वह सुबह पूछताछ के लिए पहुंचे और शाम तक यह सिलसिला चलता रहा. रात करीब 8 बजे उन्हें औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया.

मेडिकल चेकअप के बाद मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा

ED अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तारी के बाद दिनेश कुमार को नियमित मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया जाएगा. इसके बाद उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा.

मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए जांच एजेंसियां फिलहाल किसी भी अतिरिक्त टिप्पणी से बच रही हैं. वहीं, ED का कहना है कि इस केस से जुड़े सभी पहलुओं की गहन जांच की जा रही है.

लोकायुक्त ने दस्तावेज और रिपोर्ट ED को सौंपे थे

अवैध साइट आवंटन का यह मामला लंबे समय से चर्चा में है. लोकायुक्त ने इस संबंध में पहले ही कई दस्तावेज और रिपोर्ट ED को सौंपे थे. इन्हीं आधारों पर आगे की कार्रवाई की जा रही है. अधिकारियों के अनुसार, आने वाले दिनों में इस मामले में और भी पूछताछ और संभावित गिरफ्तारियां हो सकती हैं.

