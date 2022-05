Monsoon Updates: लीजिए, आ गया वो दिन जिसका था इंतजार! मॉनसून ने दे दी दस्तक, दिल्ली के लिए भी गुड न्यूज

Weather Forecast, Rainfall Alert, Monsoon Latest Updates: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत कई जगह पड़ रही चिलचिलाती गर्मी के बीच लोगों को जिसका बेसब्री से इंतजार था, आखिरकार उस मॉनसून (Monsoon Started) ने दस्तक दे दी है. मौसम विभाग (IMD) ने बताया है कि मॉनसून आज अंडमान सागर और उससे सटे दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी के ऊपर पहुंच चुका है. साथ ही, जल्द केरल में भी मॉनसून की दस्तक होगी. मालूम हो कि पिछले कई दिनों से ज्यादातर राज्य भीषण गर्मी से तप रहे हैं. दिल्ली और यूपी के बांदा में रविवार को अधिकतम तापमान 49 डिग्री के पार पहुंच गया. हालांकि, दिल्ली के लिए मौसम विभाग ने गुड न्यूज देते हुए कहा कि आज तापमान दो से तीन डिग्री सेल्सियस तक गिर जाएगा.

मॉनसून पर राहत दे क्या बोला मौसम विभाग?

मौसम विभाग के अधिकारी आरके जेनामणि ने सोमवार सुबह मॉनसून को लेकर राहतभरी जानकारी दी. उन्होंने न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा, ''अंडमान सागर और दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी के ऊपर मॉनसून आज पहुंच चुका है. हमने केरल के लिए भविष्यवाणी की है कि यह 27 मई के आसपास आएगा. इसलिए, प्रगति और सभी निगरानी के अनुसार, यह दर्शाता है कि मानसून के लिए हमारी भविष्यवाणी सही होगी.'' इस बीच, मौसम विभाग ने इस सप्ताह उत्तराखंड, केरल, मेघालय, असम समेत कई राज्यों में बारिश का अनुमान जताया है.

कल था हीटवेव का कहर, लेकिन आज राहत

आरके जेनामणि ने बीते दिन (रविवार) को विभिन्न राज्यों में पड़ी भीषण गर्मी का जिक्र करते हुए कहा कि कल हीटवेव की स्थिति काफी गंभीर थी. आज हम पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों के तापमान में तीन से चार डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज कर रहे हैं. कई बड़े इलाकों से कल तक हीटवेव खत्म हो जाएगी. वहीं, 17 मई तक कहीं भी हीटवेव का कहर नहीं होगा. उन्होंने दिल्ली के मौसम को लेकर कहा, ''मार्च महीना असामान्य रहा. पूरे भारत का 122 साल में सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया. अप्रैल में महीने में तीसरा उच्चतम तापमान दर्ज किया गया था. मई में पहले 10 दिन अच्छे रहे. ऐसे में मुझे नहीं लगता कि यह महीना बहुत असामान्य होगा.''

