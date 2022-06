Monsoon Update: यूपी-बिहार के लिए मौसम विभाग ने सुनाई गुड न्यूज, मॉनसून पर दी ये बड़ी जानकारी

Weather Forecast: उत्तर भारत समेत देश के ज्यादातर हिस्सों में पिछले कुछ दिनों से बारिश हो रही है. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में रुक-रुक कर बारिश हो रही है, जिससे महीनों तक चली भीषण गर्मी से राहत मिली. अब कई राज्यों में मॉनसून दस्तक दे चुका है तो कुछ राज्यों में चंद दिनों के भीतर आने वाला है. ऐसे में जो लोग मॉनसून का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उनके लिए मौसम विभाग ने खुशखबरी दी है.

मौसम विभाग ने सोमवार को ट्वीट करके जानकारी दी कि साउथवेस्ट मॉनसून मध्य प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों, छत्तीसगढ़ के बाकी हिस्सों, आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों, बंगाल की खाड़ी के शेष हिस्सों, पूरे ओडिशा और गंगीय पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार के अधिकांश हिस्सों, दक्षिण-पूर्व उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज आगे बढ़ गया है. ऐसे में यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बंगाल, झारखंड, बिहार, ओडिशा, आंध्र प्रदेश आदि जैसे राज्यों के लिए राहतभरी खबर है.

IMD ने अनुमान जताया है कि अगले पांच दिनों तक पश्चिमी तट पर मूसलाधार बारिश हो सकती है. वहीं, अगले दो दिनों तक पूरे नॉर्थ, सेंट्रल और ईस्ट इंडिया के राज्यों में तेज बारिश के साथ आंधी-तूफान आने की संभावना है.

i) Southwest Monsoon has further advanced into most parts Madhya Pradesh, remaining parts of Chhattisgarh and Coastal Andhra Pradesh, remaining parts of northwest Bay of Bengal, entire Odisha and Gangetic West Bengal, most parts of Jharkhand pic.twitter.com/3fZQTBwY0K