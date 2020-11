किरण बेदी ने पुरानी तस्वीर पोस्ट कर इंदिरा गांधी को किया याद, ये है किस्सा

प्रधानमंत्री मोदी समेत कई बड़े नेताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के 103वें जन्मदिन पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है. उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनकी जयंती पर नमन. वहीं पूर्व आईपीएस अफसर किरण बेदी ने पूर्व प्रधानमंत्री के साथ अपनी एक पुरानी फोटो साझा करते हुए उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है. किरण बेदी ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, 'हैप्पी बर्थडे मैम... आप मेरी प्रेरणा रही हैं. साल 1975 में गणतंत्र दिवस के मौके पर मैंने राजपथ पर होने वाली परेड को लीड किया था, जिसके बाद आपने मुझे सुबह के नाश्ते पर आमंत्रित किया था. यह इतिहास था.'

किरण बेदी को 1975 में ही दिल्ली पुलिस में पहली पोस्टिंग मिली थी और इसी साल 26 जनवरी की परेड में उन्होंने दिल्ली पुलिस के एक सैन्यदस्ते का नेतृत्व किया था. पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी इस बात से खुश थीं कि पुलिस के एक दस्ते का नेतृत्व एक लड़की कर रही है, जिसमें उनके अलावा सभी पुरुष थे. किरण बेदी ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला अफसर रहीं. इंदिरा गांधी ने 26 जनवरी की परेड के अगले दिन उन्हें नाश्ते पर आमंत्रित किया था.

Happy birthday Madam. U were an inspiration in my growing up yrs.

U invited me to a breakfast with u after u saw me lead the 26th Jan Republic Day Parade at the Rajpath,in 1975. It made waves then,being invited by Hble Prime Minister of India.

It made history ⁦@PIB_India⁩ pic.twitter.com/Qz5Bn1Gozm