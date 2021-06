Indian Railways: मुंबई-बिहार समेत कई रूट पर रेलवे शुरू करने जा रहा है स्पेशल ट्रेनें, आज से करें बुकिंग

कोरोना की दूसरी लहर ने जैसे ही देश को अपनी चपेट में लेने के बाद भारतीय रेलवे (Indian Railways) ने कई रेल सेवाओं को बंद कर दिया था. लेकिन, अब जब स्थिति नियंत्रण में है तो यात्रियों की सुविधा के लिए उत्तर और पश्चिमी रेलवे ने विभिन्न रूट्स पर ट्रेन सेवाएं फिर से शुरु कर दी है. इनमें से कुछ की बुकिंग 11 जून यानी आज से शुरू हो गई है. सबसे पहले बता दें कि उत्तर रेलवे (Northern Railways) ने कामाख्या ने भगत की कोठी के बीच चलने वाली स्पेशल ट्रेन की सर्विस फिर शुरू की जा रही है.

For the convenience of rail passengers, Railways have decided to restore the following Special Train as per the schedule given below:- pic.twitter.com/s4Ey6et3wQ