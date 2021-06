Indian Railways: 11 जून से इन रूट्स पर फिर से दौड़ेंगी स्पेशल ट्रेनें, यूपी के लोगों को होगा फायदा

Indian Railways: कोरोना की दूसरी लहर के बीच बेपटरी हुई रेल सेवा एक बार फिर पटरी पर लौटने को तैयार हो गई है. यात्रियों की सुविधा के लिए उत्तर रेलवे (Northern Railways) एक बार फिर ट्रेन सेवाएं शुरु कर रहा है. रेलवे आने वाली दिनों में और ट्रेन सेवाएं शुरु करने जा रही है. इन ट्रेन सेवाओं के जरिए उत्तर प्रदेश आने-जाने वाले यात्रियों को लाभ होगा.

विभिन्न शहरों से यूपी के लिए कई ट्रेन सेवाएं 11 से 18 जून के बीच चलाए जाएंगी.

इसके अलावा रेलवे कई रूट्स पर फेरों में बढ़ोतरी करने की तैयारी में है. रेलवे ने तय किया है कि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से हजरत निजामुद्दीन के लिए राजधानी सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी. छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से हजरत निजामुद्दीन के लिए पहले हफ्ते में दो दिन सेवा देती थी. इसके फेरों को बढ़ा दिया गया ये ट्रेन अब मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार और शनिवार को 11 जून से अगले आदेश तक सेवा देगी.

