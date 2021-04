Indian Railways: मुंबई से चलेंगी आधा दर्जन नई स्पेशल ट्रेनें, रेलवे ने कई ट्रेनों के फेरों में की वृद्धि, देखें लिस्ट

Indian Railways Additional Special Trains Latest Update:देश में जारी कोरोना के कहर से महाराष्ट्र राज्य सबसे अधिक प्रभावित है. कोरोना महामारी की बेकाबू रफ्तार पर ब्रेक के लिए राज्य में लॉकडाउन जैसी पाबंदियां और सख्त नियम लागू हो गए हैं. इस बीच महाराष्ट्र के मुंबई सहित कई बड़े शहरों से कामगारों और प्रवासी मजदूरों का पलायन भी जारी है. शायद यही वजह है कि रेलवे (Railway) ने मुंबई और महाराष्ट्र के अन्य शहरों से उत्तर प्रदेश, यूपी, बिहार समेत अन्य राज्यो के लिए कई स्पेशल ट्रेनों (Special Trains) का परिचालन शुरू किया है. इसके अलावा रेलवे ने कई ट्रेनों के फेरों में भी वृद्धि की है, जिससे महाराष्ट्र से अपने घरों को वापस लौट रहे लोगों को परेशानी न हो.

यात्रियों की सुविधा के लिए भारतीय रेलवे (Indian Railways) द्वारा लगातार अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनों (Additional Special Trains) का परिचालन जारी है. पूर्व मध्य रेलवे (East Central Railway) हाजीपुर के सीपीआरओ राजेश कुमार ने बताया कि मुंबई की तरफ से पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत आने वाले रेल मंडलों के स्टेशनों के लिए आधा दर्जन नई गाड़ियां चलाई जा रही हैं. साथ ही पहले से चल रही ट्रेनों के फेरे भी बढ़ाए गए हैं.

रेलवे ने यात्रियों से की पैनिक ना होने की अपील

मध्य रेलवे ने यात्रियों से पैनिक नहीं होने की अपील की है. रेलवे के मुताबिक आवश्यकता के अनुसार, अतिरिक्त ट्रेनें चलाई जा रही हैं. बता दें कि मुंबई में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के कारण और लॉकडाउन (Lockdown) की आशंका के चलते बीते कुछ दिनों से रेलवे स्टेशनों (Railway Stations) पर कन्फर्म टिकट वाले यात्रियों के साथ अन्य सैकड़ों लोगों की भी भीड़ जुटने लगी है.

चलाई जाएंगी ये स्पेशल ट्रेनें, देखें टाइम शेड्यूल

1- 01153/01154 छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस- दानापुर स्पेशल

गाड़ी संख्या 01153 छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस-दानापुर स्पेशल दिनांक 17, 21, 24 एवं 28 अप्रैल को छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से 00.25 बजे खुलकर अगले दिन 02.15 बजे पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन, 03.10 बजे बक्सर तथा 05.35 बजे दानापुर पहुंचेगी.

जबकि वापसी में 01154 दानापुर-छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस स्पेशल दिनांक 18, 22, 25 एवं 29 अप्रैल को दानापुर से 08.30 बजे खुलकर 09.58 बजे बक्सर 11.50 बजे पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन रुकते हुए अगले दिन 14.15 बजे छत्रपति महाराज शिवाजी टर्मिनस पहुंचेगी.

2- 01303/01304 सोलापुर-गुवाहाटी-सोलापुर स्पेशल ट्रेन

गाड़ी संख्या 01303 सोलापुर-गुवाहाटी स्पेशल दिनांक 19 एवं 26 अप्रैल को सोलापुर से 17.30 बजे खुलकर दादर, पुणे, कल्याण आदि स्टेशनों पर रुकते हुए दूसरे दिन 02.15 बजे पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन, 03.10 बजे बक्सर 05.30 बजे पाटलिपुत्र, 08.05 बजे बरौनी, 11.55 बजे कटिहार स्टेशन रुकते हुए 00.30 बजे गुवाहाटी पहुंचेगी.

वापसी में 01304 गुवाहाटी-सोलापुर स्पेशल दिनांक 16, 23 एवं 30 अप्रैल को गुवाहाटी से 05.30 बजे खुलकर 17.30 बजे बरौनी, 20.05 बजे पाटलिपुत्र, 21.15 बजे बक्सर, 00.05 बजे पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन रुकते हुए रविवार को 07.55 बजे सोलापुर पहुंचेगी.

3- 01427/01428 पुणे-भागलपुर-पुणे स्पेशल ट्रेन

गाड़ी संख्या 01427 पुणे-भागलपुर स्पेशल दिनांक 16 एवं 20 अप्रैल को पुणे से 06.10 बजे खुलकर मनमाड़, इटारसी, जबलपुर आदि स्टेशनों पर रुकते हुए अगले दिन 07.55 बजे पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन, 11.35 बजे पटना, 12.55 बजे बाढ़, 15.00 बजे किउल स्टेशन रुकते हुए 17.30 बजे भागलपुर पहुंचेगी.

वापसी में 01428 भागलपुर-पुणे दिनांक 17 एवं 21 अप्रैल को 22.00 बजे भागलपुर से खुलकर अगले दिन 01.13 बजे बाढ़, 03.20 बजे पटना, 07.40 बजे पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन रुकते हुए दूसरे दिन 11.35 बजे पुणे पहुंचेगी.

4- 01429/01430 पुणे-दानापुर-पुणे स्पेशल ट्रेन

गाड़ी संख्या 01429 पुणे-दानापुर स्पेशल दिनांक 16 एवं 20 अप्रैल को पुणे से 21.30 बजे खुलकर मनमाड़, इटारसी, जबलपुर आदि स्टेशनों पर रुकते हुए दूसरे दिन 01.00 बजे पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन, 02.28 बजे बक्सर, 03.13 बजे आरा तथा 04.40 दानापुर पहुंचेगी.

वापसी में 01430 दानापुर-पुणे दिनांक 18 एवं 22 अप्रैल को दानापुर से 07.00 बजे खुलकर 07.38 बजे आरा, 08.22 बजे बक्सर, 10.20 बजे डीडीयू रुकते हुए तीसरे दिन 16.20 बजे पुणे पहुंचेगी.

5- 09005/09006 बांद्रा टर्मिनस-बरौनी-बांद्रा टर्मिनस स्पेशल (वाया पटना, बक्सर, पंडित दीन दयाल उपाध्याय जं.)

09005 बांद्रा टर्मिनस-बरौनी स्पेशल का परिचालन दिनांक 16, 23, 30 अप्रैल तथा 07, 14, 21 एवं 28 मई को किया जाएगा. यह स्पेशल ट्रेन बांद्रा टर्मिनस से 16.04.2021 से 28.05.2021 तक प्रत्येक शुक्रवार को 15.45 बजे खुलकर रविवार को 13.20 बजे बरौनी पहुंचेगी.

वापसी में 09006 बरौनी-बांद्रा टर्मिनस स्पेशल का परिचालन 19, 26 अप्रैल तथा 03, 10, 17, 24 एवं 31 मई को किया जाएगा. यह स्पेशल ट्रेन 19 अप्रैल से 31 मई तक प्रत्येक सोमवार को बरौनी से 00.30 बजे खुलकर मंगलवार को 17.25 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुंचेगी.

6- 09097/09098 बांद्रा टर्मिनस-बरौनी-बांद्रा टर्मिनस स्पेशल (वाया समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, बेतिया, गोरखपुर)

09097 बांद्रा टर्मिनस-बरौनी स्पेशल का परिचालन दिनांक 10.04.2021 से 29.05.2021 तक प्रत्येक शनिवार को यानी 17, 24 अप्रैल तथा 01, 08, 15, 22 एवं 29 मई को किया जाएगा. यह स्पेशल ट्रेन बांद्रा टर्मिनस से 29.05.2021 तक प्रत्येक शनिवार को 19.25 बजे खुलकर सोमवार को 15.40 बजे बरौनी पहुंचेगी.

वापसी में 09098 बरौनी-बांद्रा टर्मिनस स्पेशल का परिचालन 01.06.2021 तक प्रत्येक मंगलवार को यानी 20, 27 अप्रैल तथा 04, 11, 18, 25 मई एवं 01 जून को किया जाएगा. यह स्पेशल ट्रेन 13 अप्रैल से 01 जून तक प्रत्येक मंगलवार को बरौनी से 06.30 बजे खुलकर गुरुवार को 04.55 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुंचेगी.

Additional Special Trains between Mumbai and Danapur & Pune and Bhagalpur - Bookings open for 01189 and 01445 on 15.4.2021 pic.twitter.com/eiRulm7X3o