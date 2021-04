यात्रीगण कृपया ध्यान दें! इन रूट पर चलने जा रही हैं स्पेशल ट्रेनें, जानें बुकिंग सहित बाकी डिटेल

भारतीय रेलवे (Indian Railways) अपने यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा और मांग को देखते हुए कई रूट पर लगातार विशेष ट्रेन सेवा शुरू कर रहा है. इसी कड़ी में पश्चिमी रेलवे कई अतिरिक्त ट्रेनों का संचालन करने जा रहा है. पश्चिम रेलवे द्वारा गांधीधाम- नागरकोइल और राजकोट- कोयम्बटूर, जयपुर-इंदौर, बांद्रा टर्मिनस और बरौनी के बीच अतिरिक्त विशेष ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया गया है.

- ट्रेन नंबर 06335/06336 गांधीधाम-नागरकोइल साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन

पश्चिमी रेलवे द्वारा किए गए ट्वीट के अनुसार, ट्रेन नंबर 06335/06336 गांधीधाम-नागरकोइल साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी. दरअसल, ट्रेन नंबर 06335 गांधीधाम-नागरकोइल साप्ताहिक स्पेशल हर शुक्रवार को गांधीधाम से 10.45 मिनट पर चलेगी और रविवार 6.30 बजे नागरकोइल यात्रियों को लेकर पहुंच जाएगी. बता दें कि ये ट्रेन 30 अप्रैल, 2021 से अगली सूचना तक सेवा देगी. नागरकोइल-गांधीधाम साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन संख्या 06336 हर मंगलवार को नागरकोइल से चलेगी और गुरुवार को गांधीधाम पहुंचेगी.

-ट्रेन नंबर 06613/06614 राजकोट-कोयंबटूर साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन

राजकोट- कोयंबटूर साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन संख्या 06613 राजकोट से चलेगी और अगले दिन कोयंबटूर पहुंचेगी. ये ट्रेन आपकी सेवा में 25 अप्रैल 2021 से अगले आदेश तक चलेगी. इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 06614 कोयंबटूर-राजकोट साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन हर शुक्रवार को कोयंबटूर से रवाना होगी और अगले दिन राजकोट पहुंच जाएगी. ये ट्रेन 23 अप्रैल से अगले आदेश तक सेवाओं में रहेगी.

बता दें कि ट्रेन नंबर 06335 और 06613 की बुकिंग 13 अप्रैल, 2021 से नामित यात्री आरक्षण केंद्रो और आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर शुरू होगी.

WR to run one more additional Bi - Weekly special train between Indore and Jaipur.



The booking of Train No 09773 will open on 11thApril, 2021 at nominated PRS counters and on IRCTC website. pic.twitter.com/xNhHizjkIX