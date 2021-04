स्टेशनों पर प्रवासी मजदूरों की भीड़, कोरोना का लौटा कहर...क्या बंद होंगी ट्रेनें? रेलवे ने दिया ये जवाब

कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच एक बार फिर पाबंदियां लगनी शुरू हो गई हैं. कई राज्यों ने अपने यहां नाइट कर्फ्यू, वीकेंड लॉकडाउन लगाया है. लॉकडाउन की आहट के बीच एक बार फिर पलायन में तेज़ी आई है और प्रवासी मजदूर अपने घरों की ओर लौट रहे हैं. रेलवे स्टेशनों पर बढ़ रही भीड़ के बीच रेलवे की ओर से शुक्रवार को बड़ा बयान दिया गया.



कोरोना संकट के बढ़ने के बीच रेलवे का कहना है कि अभी रेल सर्विस को बंद करने या ट्रेनों की संख्या घटाने का कोई प्लान नहीं है.



रेलवे बोर्ड चेयरमैन सुनीत शर्मा ने शुक्रवार को कहा, ‘जो लोग यात्रा करना चाहते हैं कर सकते हैं, ट्रेनों की कमी नहीं है. जितनी भी जरूरत होगी, उस हिसाब से ट्रेनों को चलाया जा रहा है. ऐसे में पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है. अगर डिमांड बढ़ती है, तो हम तुरंत ट्रेनें बढ़ा देंगे.’



मौजूदा हालात पर रेलवे बोर्ड चेयरमैन का कहना है कि ये नॉर्मल रश है, क्योंकि गर्मियों के वक्त मंप लोग ट्रैवल करते हैं. इस भीड़ को देखते हुए हम पहले ही अतिरिक्त ट्रेनों का ऐलान कर चुके हैं. ऐसे में रेलवे बोर्ड चेयरमैन ने अपील की है कि ट्रेनों की कमी नहीं है, लोगों को पैनिक में नहीं आना चाहिए.



महाराष्ट्र को लेकर क्या है स्थिति?

बता दें कि कोरोना संकट और रेलवे स्टेशनों पर बढ़ती भीड़ के बीच मुंबई के कुछ स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म की टिकट बिक्री बंद कर दी गई है. बीते दिन से ही पुणे, मुंबई और अन्य शहरों से बड़ी संख्या में पलायन हो रहा है और प्रवासी मज़दूरों की भीड़ स्टेशनों पर बढ़ती जा रही थी.



महाराष्ट्र को लेकर रेलवे बोर्ड चेयरमैन ने कहा है कि हमें राज्य सरकार ने ऐसी कोई अपील नहीं की है कि ट्रेन सर्विस को रोकना है. ऐसे में महाराष्ट्र में रेलवे की सर्विस जारी रहेगी. ट्रेन में सफर करने के लिए किसी को भी कोविड नेगेटिव सर्टिफिकेट दिखाने की ज़रूरत नहीं है.



मुंबई को लेकर DRM MUMBAI CR ने भी ट्वीट कर जानकारी दी थी, ‘सभी विशेष ट्रेनों में केवल कन्फर्म टिकट वाले यात्रियों को ही यात्रा की अनुमति है. लोगों से अनुरोध है कि वे कोविड 19 की महामारी की भयानक चुनौती को ध्यान में रखते हुए स्टेशनों पर भीड़-भाड़ न करें, गाड़ी प्रस्थान से 90 मिनट पूर्व ही स्टेशन पर पहुंचे’.

Some old videos showing crowd at various stations are making rounds in social media. Some news reports also falsely mention that there is mass movement of people.



We appeal everyone to avoid sharing such videos. People are requested not to believe in such rumours. https://t.co/xeB0XcYgyZ