कर्नाटक: ट्रांसपोर्ट कर्मचारियों की हड़ताल, आज से 14 अप्रैल तक अतिरिक्त ट्रेनें चलाएगा रेलवे

South Western Railway Additional trains Update: दक्षिण पश्चिम रेलवे कर्नाटक में आज (8 अप्रैल) से 14 अप्रैल तक अतिरिक्त ट्रेनें चलाएगा. रेलवे (SWR) के मुताबिक कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम (KSRTC) के कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल की वजह से अतिरिक्त ट्रेनें चलाने का फैसला किया गया है.

कर्नाटक में टांसपोर्ट कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने के कारण बस सेवाएं प्रभावित हैं. जिसकी वजह से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. दरअसल, राज्य सड़क परिवहन निगम (KSRTC) के कर्मचारी वेतन में संशोधन की मांग को लेकर बुधवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं.

South Western Railway (SWR) will be running additional trains from 8th to 14th April, in view of the Karnataka State Road Transport Corporation (KSRTC) strike & and for clearing the extra rush of upcoming Ugadi Festival: SWR